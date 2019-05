Gustavo Lemos cambia su rival: Con Lares lesionado llega a Huracán el venezolano Pedro “El Tren” Verdú

Desde la organización del Festival de Boxeo "Huracán a 220 V" que se desarrollará el próximo sábado 18 en nuestra ciudad, aclararon que se detectó “un error de impresión” en las entradas puestas a la venta y que si bien la fecha que figura no es la establecida, de todas menaras esto no generará inconvenientes para quienes las adquirieron con anticipación. Además, se anunció que el rival de Gustavo “Tito” Lemos no será el mismo, debido a que el venezolano Felipe Lares, por lesión no llegará a la Argentina, aunque en su lugar peleará su compatriota.



“La empresa promotora del evento envió los tickets de Buenos Aires que ya se han vendido y detectado la fecha como viernes 17, pero hemos difundido que esto será el sábado y que no hay inconvenientes para quienes compraron las entradas”, dijo el director de Deportes Municipal, Guillermo Orsili.

Anunció además que habrá un cambio de rival de Gustavo Lemos “No será el anunciado, ya que por lesión no llegará a la Argentina. En su lugar, la organización dispuso que peleará Pedro “El Tren” Verdú también de Venezuela oriundo de Petare, “un veterano boxeador que ha peleado en Europa y por títulos del mundo. No decae el nivel deportivo del evento, queremos aclarar”.

“Nosotros como municipio aportamos logística, pero venta de entradas y el espectáculo los resuelve la productora organizadora del evento”.

En este sentido, indicó que la venta de entradas se desarrolla a buen ritmo ya que “la presencia de Omar Huracán Narváez le suma mucho al evento”, sostuvo.

el sábado 18 de mayo a partir de las 20 horas.