Gustavo Oosterbaan sobre su renuncia: “Hay una tensión a resolver”

El renunciante director de CRESTA, Gustavo Oosterbaan, participó de una extensa reunión en la que estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Juan José Etcheto; y los concejales vecinalistas Claudia Cittadino, Guillermo Salim y Santiago Orfanó, y a su término ratificó su decisión de dimitir al cargo. Si bien advirtió que no hará declaraciones en cuanto a los motivos por el momento, reconoció que “hay una tensión a resolver”, y que no tenía planificada su renuncia.

“Aún no hemos podido dialogar con el intendente por su amplia agenda. El ha dicho ya que va a tomarse hasta mañana para dar a conocer su decisión, por lo que aguardo esa respuesta, estoy expectante”, indicó Oosterbaan.

Respecto de la reunión mencionada, dijo que “estamos tratando de resolver las cuestiones que se presentan, y cómo intentar resolver esta coyuntura que se presenta. Pero está pendiente la decisión que el intendente ha prometido para mañana”.

“Las circunstancias se desencadenan en determinados momentos”, admitió el contador, cuando se lo consultó por la cercanía de su dimisión con las elecciones, habida cuenta del valor de CRESTA para la gestión municipal.

“No, de ninguna manera tenía meditada esta decisión. Hay una tensión a resolver”, finalizó.