Habilitan la temporada de caza comercial de liebre europea

Desde este 1° de junio y hasta el 31 de julio se habilita la temporada de caza comercial de liebre europea, destinada a satisfacer las actividades de los Establecimientos Frigoríficos inscriptos en los registros de la Dirección de Flora y Fauna del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires.

En diálogo con LU 24, Roberto Amaya, referente de esta actividad y ex cazador, aseguró que “hoy la liebre no vale, no sirve”.

“No es rentable porque históricamente con dos liebres comprabas una caja de balas, ya en estos últimos años precisas para comprar una caja de balas cazar tres liebres, gasoil con cuatro liebres llenabas el tanque. Ahora para llenar un tanque necesitas por lo menos diez”, agregó.