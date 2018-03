Hablaron los campeones del Zonal U15 de básquet

Luego de tres años, Tres Arroyos volvió a quedarse con un Zonal de Selecciones, de la mano de la camada de chicos que estuvo este fin de semana en Olavarría jugando el torneo con mucha concentración y predisposición.

Los jóvenes basquetbolistas, que del 5 al 8 de abril estarán disputando el Provincial en Mar del Palta, dialogaron con LU 24, en primer término el MVP (jugador más valioso) del certamen, Ulises Otero, dijo que “es un gusto enorme, fue algo hermoso, un torneo inolvidable y como le dije a los demás este trofeo de MVP es por todo lo que hicieron ellos, sin ellos no hubiésemos logrado nada, el trofeo es algo secundario, el torneo es lo más importante. Hace tres años no se ganaba un Zonal y fue hermoso”.

Otero tiene 14 años y ya forma parte del plantel de primera de Huracán: “El año pasado me tocó debutar, jugamos con muchos pibes y ahora el miércoles arranca un nuevo año, tenemos las ganas de hacer un muy buen papel, en lo individual lo que me toque jugar voy a tratar de hacer lo mejor posible”.

Por su parte, el jugador de Argentino, Jeremías Sandoval, quien fue premiado como el mejor asistidor, sostuvo que “el equipo estuvo muy bien, tenemos una muy buena relación entre todos y nos llevamos muy bien. Todos hicimos lo que pudimos”.

Bautista Sode, una de las importantes promesas de Costa Sud, indicó que “el Zonal hace un par de años lo venimos jugando y este por suerte pudimos salir campeón. Tenemos un equipo en el que hay mucho compañerismo, está siendo muy lindo todo por suerte”.

En tanto que el orensano Tobías Rodríguez manifestó que “gracias a Dios se nos dio, es la primera vez que salgo campeón”.

El Oriverde, Joaquín Bruel, explicó que “es una emoción enorme, al igual que Tobías también es la priemra vez que me toca salir campeón”.

Mientras que Sabino Goizueta, de Huracán, agregó que “fue una muy linda sensación con esta gran camada y muy emocionante”.

“El torneo fue muy lindo, hoy por suerte pudimos festejar a la tarde” dijo Valentín Calvente, de Argentino.

Por último dio sus palabras Joaquín Gonzalía, el también jugador de Argentino que fue un elemento muy importante para el seleccionado: “Fue muy bueno el torneo, grandioso jugar con estos chicos que saben jugar muy bien al básquet, algo espectacular”.

El plantel también estuvo integrado por los suarenses Martín Denaro y Joaquín Weimann, Jeremías Pizarro de Argentino Junior, Lucas García de Club de Pelota, con la dirección técnica de Agustín De Iraeta y Darío Frapiccini, la preparación física de Emiliano Marinangelli y el coordinador Raúl Bianco.