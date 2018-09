Habló con LU 24 el chef argentino que preparó el mejor Hot Dog del mundo

El chef sancayetanense Fernando Rivarola, que ganó un concurso al preparar el mejor Hot Dog del mundo, habló con LU 24 sobre su participación en el festival solidario desarrollado en Copenhagen, Dinamarca.

Contó que el Hot Dog es una comida representativa de los daneses y la invitación a participar fue porque su restaurant, El Baqueano, es reconocido en el exterior por el trabajo que realizan en torno a los productos endémicos y autóctonos de nuestro país.

“Nos invitan a participar junto a otros 7 restaurantes de diferentes partes de Europa, cada uno de estos restaurantes habitualmente no se especializan en este tipo de comidas, no hacemos comida callejera, entonces lo que tratan de ver es qué tan creativos uno puede ser, y a su vez dentro de esa creatividad, como trasladarlo a una comida simple y popular”, explicó.

Además dijo que “el concurso tiene pautas muy básicas y una de ellas es que hay una cantidad para vender, de esa cantidad que se vende a un valor bastante alto y generalmente se dona todo, y además de eso hay un jurado compuesto por gente y celebridades del ámbito de la gastronomía que son los que eligen con un criterio propio de paladar muy local”.

“Nos divertimos, la pasamos bien, tuvimos un restaurante anfitrión que nos recibió y ayudó en la preparación y también hicimos una cena para mostrar un poco el aspecto contemporáneo de la cocina que hacemos nosotros, pero fue una semana muy linda y nos permitió conocer el panorama de la comida danesa que es increíblemente alto comparado con otras partes del mundo”, expresó sobre su experiencia.

Para realizar los Hot Dog trabajó con un frigorífico de Rio Gallegos y aseguró que se trata de una salchicha tipo parrillera con carne de cordero. Por otro lado explicó que “la particularidad que nosotros hacemos chimichurri que se come en Argentina pero con la receta tradicional de un chimichurri madre que nosotros llamamos, que de cada proporción que vamos utilizando, lo vamos agregando a otra proporción, por eso la llamamos madre siempre se va amalgamando y con el paso del tiempo se va poniendo más rico y a ellos nos pareció muy sorprendentes”.

Detalló que su preparación se trató de una salchicha parrillera con chimichurri, salsa criolla, tenía una emulsión echa con mayonesa, pepino y ajo, y un pan de brioche.

“Para nosotros era algo simple y pensamos que con esto no le íbamos a ganar a nadie, pero realmente cuando probaron sacaron conclusiones de algo que nosotros no veíamos que las tuviera. Nosotros creemos que lo que los sorprendió fue, además de la salchicha de cordero, el chimichurri como muy característico de Argentina”, cerró.

Fotos: Facebook Fer Rivarola.