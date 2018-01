Habló el actual propietario del “esqueleto”: “La idea es hacer algo distinto para Claromecó”

Ya se puede apreciar movimiento en las inmediaciones del “esqueleto” de Claromecó, ubicado en calle 9 a metros de la costanera, ya que empezaron a realizarse los trabajos previos para la reconstrucción de la estructura que comenzará en poco tiempo.

La construcción fue adquirida por una persona de la ciudad de Buenos Aires, Daniel Saleh, que hace inversiones en el campo de desarrollos inmobiliarios y barrios cerrados.

El “esqueleto” mantendría la finalidad con la que empezó a ser construido, es decir que la idea del propietario es construir departamentos en el lugar con amenities en el lote lindero.

LU 24 dialogó con Saleh, quién se definió como una persona “desarrollista, emprendedor, trabajador y honesto”. En primer término, el actual propietario del “esqueleto” explicó que “después del estudio técnico la idea es volver a empezar a reconstruir hasta donde aguante la carga, que puede ser la cantidad de pisos que hay o menos. También tenemos el lote de al lado, la idea es hacer un edificio con amenities, es decir alguna pileta o gimnasio, algo distinto para Claromecó que le va a dar validez al lugar”.

Apoyo del Municipio

“Cuando yo compré la estructura no conocía Claromecó, cuando llegué me maravillé. Fue costoso escriturar y demás, fueron dos años laboriosos y con el tiempo y la paciencia se logró” indicó Saleh, al tiempo que destacó el apoyo brindado por la Municipalidad de Tres Arroyos: “Realmente el municipio me ha dado un enorme apoyo, que eso me da mucho ánimo para ir para adelante, es muy importante contar con la Municipalidad”

En dos años y medio, el edifico estaría terminado

La idea de Saleh es que el edificio esté finalizado a mediados del año 2020: “Para el año que viene ya vamos a tener un panorama clarito de la preventa, desde el 2019 en 18 meses ese edificio se termina, por los conocimientos que tengo”.

Desterrar la imagen del “esqueleto”

Saleh además indicó que “hay que desterrar la imagen del “esqueleto” hay que trabajar mucho en la estructura para después darle un impulso como corresponde y la gente no tenga los prejuicios de algo que está mal hecho”.

“Continuar con el proyecto”

También dio su testimonio Julio González, arquitecto del área de catastro de la Municipalidad de Tres Arroyos, y dijo que “lo adquirió con la intención de continuar con el proyecto que estaba aprobado por la Municipalidad hace mucho tiempo y por distintos motivos había quedado paralizado por cuestiones propias de quienes eran sus dueños”.

“Se ha comenzado con todo lo que son las tareas previas para la reconstrucción de la estructura, es decir que se realizará el vallado sobre la vereda, las protecciones hacia los linderos y las calles como tarea preliminar al comienzo de lo que es en sí el trabajo más importante que es la recuperación total de la estructura”, argumentó.

“La estructura presenta un cierto grado de deterioro porque está expuesta a una atmósfera muy agresiva y con el tiempo va deteriorándola” sostuvo González, mientras que agregó que “primero se hará un apuntalamiento muy importante para llevar a cabo los trabajos de recuperación, ya que hay que demoler una pequeña parte del edificio para volver a construirla”.