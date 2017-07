Habló el padre del menor acosado por un adulto: “no sé qué hubiera hecho si lo tenía enfrente”

El padre del menor acosado por un individuo que le ofrecía un encuentro, e incluso dinero, con fines sexuales, habló en exclusiva con LU 24 y advirtió que “es fundamental que los padres estén cerca y controlen la actividad de los chicos en las redes sociales. Nosotros tenemos dos hijos menores, el de 15 que recibió estos mensajes y otro menor, y los dos tienen la confianza como para contarnos de inmediato si sucede algo como esto”. El desconocido, en una actitud llamativamente temeraria, llegó a dar, al menos en dos casos, una dirección real, y en uno de sus contactos –con otro damnificado- también le habría hecho conocer a un joven su verdadera identidad, lo que estaría facilitando la tarea de los investigadores que por estas horas buscan identificarlo.

Con datos reales

De acuerdo al relato del tresarroyense, este episodio comenzó cuando su hijo de 15 años publicó un aviso en un grupo de Facebook, para vender un skate. “Fue ayer. Mi hijo publicó el aviso y esta persona le mandó un mensaje, a los poquitos minutos, directamente de contenido sexual. Yo estaba cerca, entonces mi hijo me lo mostró. Y recordó que en mayo, incluso le había contado a su madre, esta misma persona le había mandado un mensaje que quedó ahí. En este caso, yo le seguí la conversación para ver si podía llegar a contactarme personalmente, nos citamos en la plaza Torre Tanque pero no fue. Después siguió, citando a mi hijo a la casa y ofertándole dinero, siempre con fines sexuales y contenido fuerte. Pasamos por la dirección que nos dio, no vimos a nadie, y cuando mi mujer lo publicó en Facebook para ver si dábamos con esta persona, porque su perfil no era real, nos contactó otro joven al que en su momento le había pasado lo mismo, y como lo bloqueó, finalmente le terminó escribiendo desde el perfil real. Así que con esos elementos, y algunos datos que me dieron personas que lo conocerían, porque no sabemos si es o no, hicimos la denuncia”, aseguró el hombre.

Según el testimonio del papá del adolescente, todos los mensajes fueron de fuerte contenido sexual, y con la intención concreta de establecer un contacto personal con el chico. Por tal razón, el papá intentó ver si podía reunirse con él. “Hoy no sé qué hubiera hecho si lo tenía enfrente. Pero lo que quiero es que se tome conciencia, porque en este caso no pasó nada, estábamos nosotros para hablar con nuestro hijo, pero no se sabe hasta dónde puede llegar si otro joven acepta el dinero y va a una casa. No hablamos de grandes, hablamos de chicos de 15 años”, finalizó.