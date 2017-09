Habló el papá de Alejo: “Pierdan cuidado que ellos las van a pagar, son los dos culpables”

Marcos Fernández, el papá de Alejo, el nene abusado por Ianiro, habló con LU 24 y dijo estar viviendo “un momento de mierda, pero pierdan cuidado que ellos las van a pagar, son los dos culpables”.

Hace tres meses y pico que estábamos separados con la mamá, cuando yo me fui a trabajar y manejar un camión a 9 de Julio, ella se juntó con él, supuestamente ella estuvo encerrada, golpeada y maltratada, pero es la vida que buscó, aparte se empastillaba sola, y siempre fue la más golpeada, la oveja negra de la familia, pero ahora la van a pagar”.

Recién vi a mi hijo a través de un vidrio, no me dejaron pasar por disposición de la Fiscalía, yo no tenía conocimiento, me enteré ayer, vi el Facebook, vi LU 24, vi todo.

Yo no sabía el paradero de ellos, nunca pude dar con el paradero, yo soy de Gonzales Chaves, ella era de De La Garma, y nos fuimos a vivir a Chaves, y luego pasa esta desgracia.

No me dan información respecto al nene, me mantienen oculto todo, y no sé que va a pasar con todo esto”.