Habló el último timonel del Belgrano: “los soldados estábamos preparados”

Daniel Agüero, veterano de la guerra de Malvinas y último timonel del ARA General Belgrano hasta su hundimiento, dialogó en exclusiva con LU24. Agüero es sanjuanino, criado en Mendoza, y recordó, como autor del último giro a babor en el momento en que el crucero era atacado, cómo era el navío, de dos cuadras de longitud y con una tripulación que llegó a los 1093 hombres en pleno conflicto. “El barco tenía muy buen poder de combate y no convencional, por eso era peligroso. Y si se salvaron tantos tripulantes es porque los soldados estábamos preparados”, consideró.

Relató también cómo fue el momento del hundimiento, con vientos de 100km, por cubierta no podía circular nadie y el oleaje prácticamente cubría al Belgrano hasta que volvía a asentar la hélice. “En ese momento recibo la orden, estando en el comando acorazado; el comandante me da rumbo a babor, quizá porque vio la estela del torpedo o porque se navegaba en zigzag, segundos antes de cuando sucedió el impacto. Como tripulante no quiero victimizar, la zona de exclusión se hace entre dos partes, que llegan a un acuerdo. Pero esa zona de exclusión la puso Inglaterra sola. No hubo ningún convenio. Y en una guerra, si existe peligro de que un enemigo me ataque, si puedo lo destruyo”, contó.

Respecto de la cantidad de sobrevivientes, advirtió que “existió Dios pero también la profesionalidad de los soldados, la gente tiene que saberlo. Estábamos preparados por una instrucción adecuada, exigente”.