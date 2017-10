Habló la dueña de Aqua Center tras el incendio: “A simple vista te das cuenta que fue intencional”

Yamila Colmegna, propietaria del comercio Aqua Center, en Avenida Moreno y Pedro N. Carrera, que fuera devastado por el incendio ocurrido en la noche del viernes pasado, habló con LU 24, y afirmó respecto a lo sucedido que “a simple vista te das cuenta que fue intencional. Ingresó combustible al local, y la señora que fue a apagar el incendio retiró la caja que provocó el siniestro”.

“Fue terrible encontrarnos con ese panorama; nosotros iniciamos el negocio en setiembre, y habíamos acopiado mercadería para lo que viene que es la temporada; las mangueras, los acoples y los robots quedaron pegados en una masa uniforme; estuvimos limpiando el sábado y no se puede tocar nada, cada uno de los papeles, los formularios o lo que fuera”, sostuvo Colmegna.

Evaluó asimismo que “son pérdidas cuantiosas; tenemos seguro, pero vemos que ahora hay una modalidad nueva, y no entendemos el porqué, y lo que no entiendo como todavía no hay cámaras en la Avenida; es el centro, es Tres Arroyos, no es tan grande, estamos a cinco cuadras del municipio; y hasta el momento no me han mostrado imágenes”.

“La denuncia la hicimos esa misma noche, me llamaron desde la DDI, y el sábado indagaron a vecinos y requirieron el aporte de alguna cámara particular en el lugar: ahora la duda es cómo hacemos, cuando recuperemos el local. A nosotros nos tocó ahora, pero en otras esquinas hay un negocio de venta de vino y otra perfumería, y no hay cámaras”, sostuvo.

Colmegna expresó además: “Esperemos que a otra persona no les pase, más allá que nosotros estamos en campaña para poner algún tipo de cámaras, eso es particular, no sé si voy a monitorear las 24 horas; no entendemos que no haya cámaras en la Avenida, adónde están ?”, insistió.

“Quiero agradecer a la mujer que intentó apagar el fuego sin saber lo que estaba apagando, y realmente lo valoro; también le digo a la gente que requiera nuestros productos, que nos tengan presentes, se los llevaremos a domicilio, la idea es no perder más de lo que se está perdiendo día a día”, agregó.

“Los resultados de las pericias los tengo que ir a buscar a la Fiscalía, pero el resultado está a la vista, si uno pasa por la vereda, se da cuenta que fue un incendio intencional; en el interior, el tablero eléctrico estaba perfecto, y nosotros cuando terminábamos la jornada se bajaba el disyuntor, y quedaba todo apagado; esto ha sido premeditado o no, han tirado combustible por debajo de la puerta, y como hay mármol, éste se desliza, o sea que esto no fue algo que ocurrió enseguida, les tomó unos minutos y si hubiese cámaras se sabría”, manifestó.

“Queremos que el municipio nos apoye en ese sentido porque aportamos mucho, la verdad es que nos sentimos pésimo, en plena temporada nos afecta mucho, veremos la manera de seguir funcionando, a nosotros los proveedores que tenemos son geniales, Nelson - Lebene, el dueño anterior - nos dejó muy encaminado ese trayecto; podemos pedir, y en el momento de llegar, llevarlos, organizarnos, el número sigue siendo el 423304, número del local del cual me van a diferir las llamadas, o pueden comunicarse por Whatsapp o mensaje de texto al 15405898, y veremos la manera de llegar al cliente. Pido nuevamente al municipio que se encargue de las cámaras, y nos ayude, para tener un beneficio para todos”.