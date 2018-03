Habló la mamá de la beba violada en Punta Alta: “Lo llevé a casa para ver si pintaba una relación”

Sigue peleando por su vida la beba de dos años que fue brutalmente violada en Punta Alta, quien se encuentra en el Hospital Penna tratando de salir adelante. Ahora salió a hablar la madre de la joven, puesta en cuestionamiento tras la violación de su hija por parte de su pareja, el cordobés Ezequiel Viola, quien es el único detenido por el aberrante episodio, era un hombre violento que la manipulaba.

En diálogo con el medio bahiense, La Brújula 24, la mujer recordó que comenzó a relacionarse con Viola a través de Internet, a fines del mes de noviembre, y que lo llevó a vivir con ella "para ver si pintaba una relación", y contó que "nunca supe que tenía antecedentes".

"Me vine de Córdoba porque el padre de mis hijos me había pegado y quería estar con mi mamá. En ese entonces Ezequiel me dijo que quería conocer a mi familia y se terminó quedando conmigo. Él me manipulaba, me decía que para querer a la madre primero tenía que conocer a los hijos", argumentó.

"Creo que lo hizo para vengarse porque le tenía muchos celos al papá de los nenes. Cuando yo hablaba bien con él por teléfono, Ezequiel lo empezaba a amenazar", agregó.

Y respecto del momento en que se produjo el brutal ataque, sostuvo que ella había salido del inmueble donde estaba la víctima y sus dos hermanitos para ir a la casa de un familiar a buscar ropa. "Antes de salir mi hija estaba lo más bien y cuando volví la encontré desvanecida".

"Le movía la cabeza para que no se durmiera y empecé a gritar. Ahí él entró corriendo, porque estaba afuera supuestamente hablando por celular, y me preguntaba qué pasaba. No sabía qué hacer", sostuvo.