Habló madre del padrastro acusado de golpear al nene de tres años: “Es la mujer la que castigaba al chico” (video)

El horroroso y repudiable caso del pequeño de tres años que fue hallado con golpes y abusado sexualmente, comenzó a traer repercusiones, en este caso habló con LU 24 la madre del padrastro acusado de haber sido el responsable del violento acto, identificado como Brian Miguel Ianiro. La familiar directa del padrastro, Marcela, dice que quien golpeaba al nene era su madre legítima: “Ella le tapaba la boca, lo asfixiaba, le decía que lo iba a matar y le pegaba mucho, con todos los dedos que ella tiene en la mano le pegaba en la cara y le dejó todo con moretones. Mi hijo es inocente, ella es una cualquiera, cuando vivía en Chaves dejaba a los hijos solos y con tipos, no le pueden echar la culpa”.

La mujer aportó a la causa un video en el que se escucha un chico llorando y en el que aparentemente la madre lo golpea “el video lo grabe yo, quería hacer la denuncia pero ella me amenazaba. Ella le estaba pegando al nene, le tapó la boca, la nariz y le dijo que lo iba a matar, le estaba pegando y el nene llora un montón. Lo filmé escondido porque si no se iba a dar cuenta, ella es la culpable, mi hijo es inocente”, explicó Marcela, mientras que agregó que “ella no merece ser tratada como madre, a las nenas las trataba muy mal, mandándolas al almacén a la una de la mañana. No se sabe quién es el padre legítimo de los chicos porque esta persona no se quiso hacer cargo de los nenes. Yo vine a la Comisaría de la Mujer y mostré el video pero no me tomaron la denuncia, sólo vieron el video”.

Y finalizó la nota con un desgarrador relato: “Yo quiero decir que mi hijo es inocente y ella es la culpable de todo. Ella se cortaba las venas delante de las nenas, ella era drogadicta y tomaba pastillas”.