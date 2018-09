Hacienda trató el proyecto de “congelamiento” de dietas del Concejo

La Comisión de Hacienda trató el proyecto del Movimiento Vecinal para adherir al “congelamiento” de dietas del Cuerpo, para que sus integrantes perciban sólo el 3% de aumento pautado en el Presupuesto y no el 7 que finalmente recibirán los empleados municipales. Así lo indicó Claudia Cittadino, quien ratificó lo informado oportunamente por LU24 al indicar que “había dos posibilidades para quienes se oponen al congelamiento o quienes proponían renunciar al cobro de las dietas, presentando un proyecto alternativo o una nota por Mesa de Entradas, lo que no sucedió. De manera que este sería el proyecto que se tratará el jueves en sesión”.

En otro orden de cosas, también indicó que se abordó una propuesta del Frente Renovador que pide la suspensión de ejecuciones a deudores de tasas. “Lo vimos, no lo hemos podido debatir con quienes tienen a cargo estas cuestiones, de manera que tendría que analizarlo la Secretaría de Hacienda o incluso la Asesoría Letrada. Pero hay que tener en cuenta que es a través de esas intimaciones para cobrar lo que no se ha podido percibir por el pago de tasas, que el Ejecutivo puede hacerse de fondos para cubrir los fuertes aumentos de combustible, tarifas de servicios, entre otros, además de la discontinuidad de programas de la Nación y la Provincia, así que es un tema que tendremos que analizar”, concluyó.