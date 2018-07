Hallaron más material e indagarán al soldado acusado de tenencia de pornografía infantil

La situación procesal de un soldado tresarroyense imputado de tenencia de pornografía infantil continúa complicándose, luego de hallarse más videos y fotos porno de menores en un segundo teléfono celular de su propiedad que la Policía Federal secuestró en el comando V Cuerpo de Ejército local, donde prestaba servicio. Según informó la doctora Natalia Ramos, secretaria de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 16, a cargo del fiscal Gabriel Lopazzo, el encartado es Juan Pablo Gette, de 20 años de edad, quien no registra antecedentes delictivos.

La funcionaria adelantó que Gette será citado a prestar declaración indagatoria “en el transcurso de este mes”.

Los peritajes probaron además que la mayoría de los integrantes de estos grupos son extranjeros, entre ellos muchos mexicanos, dedicados exclusivamente a compartir pornografía infantil de todo tipo.

“Incluso hay un grupo en el que se acepta pornografía infantil, pero no de bebés, así que imaginate el nivel de sus participantes”, manifestó Ramos.

Los análisis efectuados al dispositivo del soldado voluntario incautado en la repartición castrense de esta ciudad, establecieron que el causante “participa activamente” de los grupos mediante la recepción de esos archivos, aunque todavía no se comprobó si también los distribuye.

“Las pericias estuvieron a cargo del perito informático del Ministerio Público, Juan Forgia, que en el teléfono de Gette encontró una gran cantidad de videos y fotos de pornografía infantil, de gays, enanos y animales. Estos grupos se crean exclusivamente con ese objetivo”, afirmó la entrevistada.

La policía allanó el mes pasado la habitación que el encausado ocupa en el V Cuerpo, donde secuestró dos teléfonos celulares y una consola de videojuegos PlayStation 3 pertenecientes al joven.

En tanto, en su domicilio en Tres Arroyos se decomisó una notebook, pendrives y otros elementos de interés para la causa que deben ser peritados.

“Los celulares viejos secuestrados en esa vivienda son de su familia, así que supongo que no se va a hallar pornografía infantil en esos aparatos”, estimó la letrada.

En otro celular del imputado, que se secuestró tiempo atrás en Tres Arroyos, también se había hallado pornografía infantil.

Conexión foránea

Los investigadores detectaron gran cantidad de números telefónicos foráneos en los chats de WhatsApp desde los que se envía pornografía de menores, por eso la fiscalía comunicó ese dato a la división Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia, de la PFA.

“Ellos también iniciaron un expediente para hacer la conexión internacional correspondiente y avisar a los países de origen sobre el envío, distribución y publicación de pornografía infantil desde esos teléfonos del extranjero”, dijo la profesional.

“De los 25 contactos que tiene en su celular, 23 son grupos de WhatsApp que se envían pornografía. La mayoría son videos y los participantes piden material y comentan, o sea que no es una maniobra casual”, opinó.

Cabe consignar que el artículo 128 del nuevo Código Penal establece que “será reprimido con prisión de cuatro meses a un año el que a sabiendas tuviere en su poder representaciones de un menor de 18 años dedicadas a actividades sexuales explícitas, o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”.

