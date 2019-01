Hantavirus: el riesgo en esta zona es el mismo de otros años y hay diferencias con el virus del sur

Lucía Gardey, directora de Bromatología municipal, se refirió al comunicado con medidas de prevención por el hantavirus que se viralizó ayer en la ciudad y fue desmentido por autoridades municipales, y al mismo tiempo advirtió que la situación respecto de esta patología en Tres Arroyos es la misma de hace años. Además aclaró que hay diferencias entre el virus de hanta que circula en esta zona y el que causó las muertes en el sur. “Las viralizaciones por Whatsapp pueden venir de cualquier lugar del país, no sabemos de dónde viene, pero ese comunicado es falso. Lo importante es señalar que nuestra situación epidemiológica es la misma de todos los años, y el virus que circula en esta zona es el central o plata, que no es el mismo que el andes, que circula en el sur del país: la diferencia principal es que el andes se transmite entre personas, y el central no”, explicó la funcionaria.

A su vez, dijo Gardey, los principales transmisores son algunas especies de ratones que en general son de zona rural, por lo que se recomienda a quienes van a acampar que lo hagan en lugares limpios, en carpas sanas sin agujeros, sin pastizales, buscando el sol –al cual el virus es sensible-. “Cabe destacar que se transmite por la inhalación del polvillo que se resuspende con orina seca o excremento seco de estos ratones. En el sur, la primera persona infectada se enfermó por limpiar un galpón que estaba cerrado hace mucho tiempo, porque aspiró el polvillo en suspensión al barrer. Por eso hay que tener la precaución, cuando se va a barrer un espacio cerrado durante mucho tiempo, y rociar el piso con dilución de lavandina al 10%, ya que el virus es sensible, y utilizar barbijo”, explicó la funcionaria.

“El foco está situado en ese lugar, no han salido turistas infectados fuera de la zona, que es lo que nos podría preocupar en caso de que alguno llegue hasta acá. En principio, el riesgo que tenemos entonces es el habitual para todos los años”, concluyó Gardey.