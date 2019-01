Hantavirus en Chubut: un periodista describió la compleja situación

Ya son 9 las víctimas fallecidas por hantavirus en la zona cordillerana –tres de ellas en las últimas horas en Epuyén y Trevelin- y según el periodista Daniel Arripe, del diario El Chubut, se han tomado desde las autoridades provinciales una serie de medidas que incluyen hasta la suspensión de velatorios y otros encuentros en lugares cerrados. “El ministro de Salud, Adrián Pizzi, indicó además que hay unos 60 casos sospechosos, y como hay posibles portadores que no responden a los requerimientos, se podría llegar al aislamiento obligatorio para evitar que la propagación continúe”, indicó.

Para las próximas horas también se prevé la presencia en la zona de autoridades sanitarias nacionales, en el marco de un trabajo conjunto con las locales en este alerta provocado por el brote. “Se están haciendo esfuerzos para evitar mayores contagios; la Red Solidaria ha enviado termómetros, barbijos, entre otros elementos. Se solicita además usar lavandina para desinfectar habitaciones y no realizar acampes al aire libre”, sostuvo Arripe.

Los pacientes, incluso, podrían ser derivados a Trelew y Comodoro Rivadavia, ya que el centro de salud de Esquel está desbordado ante las internaciones de casos sospechosos. Según indicó Arripe, hacía varios años, unos siete u ocho, que no había un brote de estas características, pero sin duda este es el más grave de los registrados en la provincia.