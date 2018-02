Hay cuatro bomberos heridos por el incendio en Sierra de la Ventana

El combate contra las llamas en Sierra de la Ventana es incesante, el trabajo de los bomberos no se detiene y ya son varios los servidores públicos que resultaron heridos.

El caso más grave es el de Raúl Schiuka, oriundo de Villa Ventana, quien sufrió un traumatismo de cráneo y una fractura de clavícula. Fuentes del Hospital Regional Doctor José Penna, consultadas por el medio bahiense La Brújula 24 mencionaron que se encuentra internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado, pero sin riesgo de vida.

Además, desde el nosocomio mencionaron que también atendieron a Juan Atala, pero tras pasar unas horas en observación fue nuevamente trasladado al Hospital de Coronel Dorrego, de donde es oriundo.

Por su parte, desde el cuartel de Bomberos de Sierra de la Ventana, mencionaron que hay otros dos bomberos que se descompensaron mientras intentaban combatir las llamas, pero que se encuentran en buen estado y fueron atendidos en diferentes salas médicas.

Esta mañana, Gustavo De Vizia, el jefe de los bomberos voluntarios de Sierra había manifestado a La Brújula 24 que las hectáreas afectadas rondaba las 3 mil, aunque entrado el mediodía el territorio ya era mucho mayor.

"Se inició en Piscicultura y se pasó a otro campo. Hay sierras tomadas por el fuego y eso es complicado porque el trabajo se tiene que hacer de a pie. Hasta ahora, por suerte, no tenemos que lamentar la pérdida de ningún casco de estancia, aunque sí de animales", dijo.

Y agregó: "El parte meteorológico indica que a la tarde el viento va a rotar al sureste, pero la temperatura alta no ayuda para nada".