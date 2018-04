Hay disponibilidad de vacunas antigripales en las farmacias de la ciudad

Uno de los referentes del Colegio de Farmacéuticos local, Jorge Lamberta, anunció que ya comenzó la campaña de vacunación antigripal, y que las dosis ya están disponibles en las farmacias desde hace 20 días.

“Quienes deseen vacunarse hay disponibilidad de las dosis en las farmacias. Las obras sociales IOMA y PAMI las cubren, pero no comenzaron con la campaña oficial aún”, dijo.

En este sentido, explicó que los afiliados a ambas obras sociales, pueden solicitar las recetas correspondientes, aunque les cubrirá solo el 50 por ciento del valor en este caso. Una vez que la campaña se ponga en marcha de manera oficial la cobertura les será del 100 por ciento.

“La vacuna se renueva todos los años y no hay que confundir gripe con una angina común, congestión porque no es así”, aclaró.

Respecto a los cambios registrados en algunos precios de medicamentos, indicó que “ahora el 1 de abril arrancó el nuevo convenio, ya que hubo idas y vueltas este último mes y finalmente los laboratorios llegaron a un acuerdo con el gobierno. Lo único que cambia es la situación para PAMI, que permitirá un ahorro importante de dinero, sin afectar la prestación a los jubilados y parte de ese acuerdo, es que los precios bajan un 5 por ciento al 28 de febrero. Encontraron más baratos algunos productos, y el resto continua de la misma forma. Las farmacias vamos de a poco adaptando los programas, porque el vademecum de PAMI no es fácil, asique se van adaptando las facturaciones”.