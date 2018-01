“Hay muchas posibilidades de cubrir todo, aunque resta conocer lo dañado”, aseguraron tras peritaje en el Secundario

El inspector de área y ex director del establecimiento, Néstor Castro, y el integrante de la comisión de apoyo, Andrés Britez, brindaron una conferencia de prensa en el día de hoy para referirse a novedades tras los daños en el Instituto Secundario de Claromecó.

“Hay muchos posibilidades importantes para poder cubrir todo”, aseguraron aunque aclararon que “hay que tener en cuenta el 10 por ciento de la franquicia que corre por cuenta nuestra y todo lo demás que se dañó, más allá del techo y la parte edilicia”.

El contacto con los medios se dio tras la evaluación realizada por los peritos de la compañía Mercantil Andina, quienes recorrieron las instalaciones y tomaron fotografías.

“Se hizo un relevamiento de todo lo que se ve al momento, pero hay cosas que todavía no se tienen bien en claro, como toda la parte de informática y TV porque están en resguardo en la Delegación y otro lugar más. Ahora vamos a empezar a probar esos materiales para saber si andan o no, si hay que reparar o no, por lo que se los elevará a un técnico para que haga un diagnóstico”, explicaron.

“La parte informática del seguro también tiene un monto y hay que ver qué porcentaje se cubrirá, teniendo en cuenta que hoy por hoy los valores de una computadora o un proyector son elevados”, finalizaron.

Agradecimiento a la comunidad

Paralelamente, ambos agradecieron el aporte de la comunidad y destacaron la realización del recital de este martes como así también la obra de teatro del miércoles y el aporte del CAS Fortín Machado a través de su paella gigante. “Todo lo que se recaude no nos va a venir mal ya que son muchas las necesidades y queremos que la gente nos siga acompañando, más allá de lo del seguro. Tenemos dos partes para afrontar la franquicia de la parte edilicia y lo de informática si es que queda algo que no cubra el seguro. Nosotros queremos ofrecerles a nuestros alumnos las mejores condiciones y eso tiene que estar claro”, expresaron.