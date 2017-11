“Peto” Fabiano: “Hay pruebas contundentes de los niveles de contaminación que producen los hornos crematorios”

En una situación al menos poco frecuente, el concejal Horacio Espeluse (Cambiemos) solicitó, mediante una nota elevada al presidente del Concejo Deliberante, Luis Aramberri, revocar su voto a favor de la cesión de un predio destinado a la instalación de un crematorio, por parte de CELTA, en el despacho de comisión que aprobó tal cuestión en forma unánime en la pasada reunión de Hacienda del lunes último.

En este sentido, Roberto “Peto” Fabiano, concejal electo de Cambiemos, visitó los estudios de LU 24 y explicó algunos motivos de la marcha atrás en el voto: “El lunes ingresó a la Comisión una devolución de un predio que se le había cedido oportunamente al a CELTA y un pedido para que se le ceda en cambio de esa propiedad un sector de 1500 metros de terreno dentro del cementerio para la construcción de un Crematorio. Se trató ahí mismo, en este caso Horacio que estaba presente en la reunión dio su visto bueno para que siga adelante el tema”.

Pero todo dio un giro cuando se llevó a cabo una reunión entre integrantes de Cambiemos “debatimos bien el tema, por un lado legal, de una ordenanza vigente que prohíbe todo tipo de incineración que contamine en el partido de Tres Arroyos, la cual tiene un importante respaldo. Hay una contraposición de una ordenanza en 2011 que se autoriza el crematorio pero no se deroga el anterior, ya que tiene una falta de argumentos científicos”, sostuvo Fabiano, mientras que agregó que “todo lo que sale por la chimenea va al aire, el suelo, las plantas y el agua, se corre un riesgo muy grande de propagar la contaminación. Hay una obligación de contar con un sistema de filtros en las chimeneas para minimizar la contaminación”

“Hay pruebas muy contundentes respecto a los niveles de contaminación que producen los hornos crematorios, el control lo debería hacer el Municipio, que en otros aspectos ha dado cuenta de que no es el más eficiente para este tipo de controles” apuntó el edil electo de Cambiemos.

Fabiano además acentuó la investigación realizada por Cambiemos e hizo hinca pié en “los residuos tóxicos que genera un crematorio, son productores de cáncer, malformaciones congénitas y enfermedades respiratorias. Nosotros estamos investigando a nivel científico todas las opiniones de entidades que se dedican a hacer la investigación en distintos puntos del mundo y en base a eso retiramos momentáneamente nuestro voto y opinamos que hay que solucionar un tema”.

Sobre el final de la nota, Fabiano sostuvo que el partido político no se opone concretamente al crematorio “la idea es que la comunidad conozca la realidad de lo que significa el instalar un horno crematorio en Tres Arroyos. Lo que pedimos fue tiempo, no hay urgencia de aprobarlo en una sola reunión. En parte de la propuesta que hacemos es generar un cambio y una mejora en los restos que se entierran, también consideramos que hay un nivel de contaminación que es similar a los basurales de cielo abierto que se hacían antes”.