Héctor Esteban País y Miguel Ramos se presentan esta noche con “Volver a la Raíz”

Esta noche, desde las 21:30 horas, se realizará el festival folklórico “Volver a la Raíz”, en instalaciones del Club Quilmes.

Los artistas Miguel Ramos y Héctor Esteban País visitaron LU 24 y destacaron que se tratará de “una peña con amigos”.

“Las entradas se podrán adquirir a partir de las 20 horas en el Club. Este festival surge con la idea de hacer una juntada con Esteban que hace años se fue de la ciudad y con quien gracias a la tecnología mantenemos un contacto importante hace un tiempo”, dijo Ramos.

País, por su parte, afirmó estar “feliz. Yo siempre vuelvo, porque tengo mi familia. Me fui a los 15 años y dejé lo mejor aquí, los recuerdos y la familia. Hace más de 40 años que vivo en Buenos Aires y nunca me acostumbro. Hace más de 10 años que no canto acá y será un hermoso momento de reencuentro entre amigos”, expresó.

Cabe mencionar que también se presentarán el Grupo Danzares, Los Jilgueros, La Posta y Juan José Martínez.

La entrada tendrá un costo de 150 pesos y habrá servicio de cantina.

El espectáculo fue declarado de Interés Municipal.