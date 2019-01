Heinrich asegura que “hay agua para los próximos 20 años” en Claromecó

El director Provincial de Agua y Cloacas, ingeniero Martín Heinrich, aseguró en diálogo con LU 24 que con la obra ejecutada en Claromecó “hay agua para los próximos 20 años”.

“Estamos muy contentos” dijo al referirse a la puesta en operaciones y explicó que se trata de “una obra muy importante para Claromecó. Yo siempre digo que no hay grandes, medianas o chicas”. Asimismo informó que se están haciendo en simultáneo 120 obras en la provincia.

“El agua acá es de médano y por eso hay especial cuidado con la misma. El problema con los pozos es cuando se extrae más de lo que se debe y el crecimiento de las ciudades hace que a veces haya que sacar el servicio y poner otras formas de tratamiento, pero acá hay agua para los próximos 20 años”, destacó.

“No tenemos la cultura de cuidar el agua”

“Lo que pasa en particular en las localidades turísticas, donde hay una población estable durante todo el año y en verano, en 3 meses, sobre todo los fines de semana, se produce un pico de consumo. Además no tenemos la cultura de cuidar el agua. Y este sistema está pensado en abastecer este pico, no a cualquiera”, precisó.

Sobre cómo se modifica el tema cultural, opinó que “se cambia con regulación y con costo. En Uruguay tienen una cultura del cuidado del agua a partir de la economía, el sobreconsumo se paga dos o tres veces más de lo que vale. Es que se trata de un bien “finito”, no es que porque llueva que hay agua”.