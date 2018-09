Hemodiálisis: Salim dio detalles sobre la nueva prestación a concejales

El intendente interino, Guillermo Salim, convocó a ediles de todos los bloques antes de la reunión de la Comisión de Hacienda, en la que habría de tratarse el convenio con el que será el nuevo prestador del servicio de hemodiálisis en el Centro Municipal de Salud cuando venza, en los próximos días, el contrato con la alemana Fresenius. Esta firma, ratificó Salim, no se presentó a la nueva licitación, que se adjudicó entonces al único oferente, el doctor Roberto González, en un procedimiento administrativo hecho acorde a la ley y que no se puede rever.

Salim aseguró que, en contacto con el nuevo prestador, éste le indicó que tendrá que gestionar la habilitación del nuevo centro con IOMA y PAMI, cuyos pacientes irían en principio a la Clínica Hispano, centro que González opera en la actualidad, mientras el resto se atenderán en el Hospital. El compromiso establecido es que, salvo que los propios pacientes tomen la decisión de acudir a otro centro, ninguno quedará sin recibir su prestación.

Hubo preocupación entre los concejales en torno a la situación de los siete empleados de la firma que ahora se retira del servicio, para lo que se barajaban distintas opciones, incluso que el propio González pudiera convocarlos una vez que logre las habilitaciones pendientes.

Comunicado

Desde el Centro Municipal de Salud del partido de Tres Arroyos, a través de un comunicado, se informa a la comunidad que "se está llevando a cabo la licitación del Servicio de Hemodialisis de acuerdo a legislación vigente".

"Es importante aclarar que Fresenius Medical Care Argentina S.A., quien tenía a su cargo hasta el momento la concesión, no se presentó al llamado licitatorio.

No obstante, desde el Centro Municipal de Salud se garantizará la continuidad del servicio conforme a las normas vigentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires", se indicó.