Hernán Aranzábal y Ariel Morales fueron reincorporados a la Policía: trabajarán en Necochea y Monte Hermoso

El comisario inspector Miguel Hernán Aranzábal, exjefe de la Policía Comunal de Tres Arroyos, y el subcomisario Ariel Morales, exresponsable de la Comisaría Primera, quienes en su momento fueron desafectados de la fuerza junto al comisario mayor Walter Caballero, exjefe Departamental, por la causa conocida como “techeros”, han sido reciente reincorporados y tienen como destinos a Necochea y a Monte Hermoso, a través de una medida del Ministerio de Seguridad, el "levantamiento de la disponibilidad" de los funcionarios relevados en su momento.

Ahora les devolverán sus armas y les respetarán sus jerarquías. Así se lo confirmó en exclusiva a LU 24 el abogado de los tres, Dr. Sergio Roldán.

Cabe recordar que Caballero había sido jubilado, mientras que Aranzábal se desempeñará en el ámbito de la Primera necochense y Morales hará lo propio en la localidad balnearia.

También Mercado y Auzmendi

Asimismo fueron reincorporados los efectivos Claudio Mercado y Hugo Auzmendi, quienes habían sido pasados a disponibilidad. Pasarán a cumplir funciones en Coronel Dorrego y Monte Hermoso, respectivamente.

“Yo sabía que no había nada”

“Como siempre lo dije en cada una de las veces que charlé con la prensa voy a seguir sosteniendo la inocencia de mis tres representados, estoy muy feliz, porque es lo de siempre, yo sabía que no había nada en esta causa, por ahí el apartamiento para realizar la investigación, eso lo entiendo pero tuve que ir a litigar a la Cámara para decir que lo que decía el fiscal no era así, y me hubiera gustado que se hubiera resuelto más rápido, y hubiéramos evitado la jubilación de Caballero, esto no lo dice Roldán, lo dice la Justicia”, afirmó el abogado.

“No fueron llamados nunca a declarar a un sumario, ni estuvieron imputados en ningún tipo de delito”, añadió.

“A Aranzábal se lo destinó a Necochea, donde debe presentarse en cuarenta y ocho horas, y Morales creo que sería destinado en Claromecó”, explicó Roldán.

“Todo su entorno estaba muy mal, pero pueden salir con la frente en alto diciendo yo pertenezco a una fuerza muy discutida, pero no cometieron ningún delito”, consideró.

“El comisario mayor Walter Caballero, si bien estaba en término para jubilarse le quedaba una jerarquía que era la de Comisario General, pero lo pasaron a retiro, él la acogió porque tenía los años de servicio cumplidos, aunque me hubiera gustado que se hubiera retirado como General, porque es un Caballero, haciéndole honor a su apellido”, dijo Roldán.

“Yo sé que se levantaban y luego se acostaban con la tranquilidad que no tenían nada que ver con la situación, pero está demostrado que está muy feliz con su situación personal”, finalizó.