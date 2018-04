Hija de mujer fallecida en Reta: “Que venga Sánchez, pida disculpas y que renuncie el delegado”

Florencia Oliva, la hija de la mujer que falleciera el viernes pasado en Reta, describió con crudeza la situación por la que atravesó ante la descompensación que sufriera su mamá, la que luego derivó en la muerte de la misma, y criticó el accionar de quienes tienen a su cargo la salud pública en el distrito, ante la falta permanente de un profesional médico que atienda en el “Hospitalito” de la localidad costera.

Oliva relató que “mi mamá falleció por negligencia de todos los médicos. Ella estaba en casa vino de la reunión de bomberos a las diez de la noche, cocino y comió con mi papa, le alcanzó una fruta y luego se iba a bañar, y cuando mi papa se levantò para llevar el plato a la cocina, la encontró en el piso; inmediatamente fue a buscar a mi tío, que vive en un departamento detrás de la casa, intentaron reanimarla y al no lograrlo, mi tío le dijo a mi papá que fuera a buscar a un médico, por lo que se fue a la sala, que está a dos cuadras, vino el enfermero, hizo maniobras de RCP por unos minutos, y luego se fue a buscar a un médico, tardó una hora porque fue a Copetonas, porque aunque la doctora tenía todo pago para hacer la guardia en Reta no estaba. En ese lapso, mi mama falleció”.

Agregó que la médica “no quiso firmar el certificado de defunción porque no era paciente, y nos dijeron que lo iba a realizar la Policía Científica, fue terrible, mi mamá muerta en un sillón, rodeada de policías y nosotros debimos quedarnos afuera esperando que llegue el vehículo de transporte, pero después nos dijeron que no tenía luces y no podía viajar de noche”.

“Después de ese momento, los policías se retiraron y mi papa fue a hacer declaraciones al destacamento policial, luego se fueron todos, y nos quedamos con mi mama fallecida en casa, esperando que viniera el móvil, y nos dijeron que ocho y media o nueve llegaban para llevarla a realizar la autopsia pero llegaron diez y media de la mañana”, relató.

Florencia Oliva indicó que “luego en el Hospital de Tres Arroyos se hizo la autopsia, y se determinó que había muerto de un ataque cardiaco; ya mi mama tenia dolor en el pecho y un doctor de la sala le receto ranitidina y luego consultamos al Dr. Albanese que no atiende en la sala y le recetó otros medicamentos y le recomendó hacerse estudios, los que al momento de presentarlos para hacérselos en el Hospital de Tres Arroyos no fueron aceptados, porque no era receta oficial”.

Sin dudarlo, dijo que “el problema no es de ahora hemos llevado los reclamos en varias oportunidades y el intendente Sánchez no se hace cargo de nada; cuando llega el verano sí vienen y después se olvidan de los 800 vecinos que vivimos acá”.

“Un problemita”

Agregó asimismo que “el enfermero hizo abandono de persona de mi mamá, y no volvió, vino solamente la doctora, y nos queda la duda, te soy sincera pero no creo en la autopsia. En determinado momento en el Hospital de Tres Arroyos nos dijeron que querían hablar con nosotros un momento, ya pensábamos que nos iban a entregar a mi mamá, pero no, me consultaron sobre “cómo podríamos solucionar el problemita”, entonces le contesté que “estuve varias horas con mi mama muerta en el sillón de la casa, y si le parecía que eso es un problemita”.

La marcha y la lista de médicos

Florencia hizo referencia a la convocada marcha de vecinos que se produjo pasado el mediodía del domingo, y la presencia de las autoridades de salud, encabezadas por la Dra. Tarchinale, Secretaria del área, y dijo que “hicimos una marcha, ellos estuvieron presentes y dijeron que no sabían nada, que no había médicos, pero el pueblo se puso firme, exigiendo salud, la que no debería tener que ser exigida sino para todos iguales”, a la vez que anunció que “se firmó un papel donde la doctora Tarchinale, el Delegado y concejales, es una orden en la que se indica que tendremos médico permanente en Reta hasta el viernes, y ella - por Tarchinale -, se comprometió a venir el miércoles, para presentar el listado de todos médicos para el mes de abril, y luego hará lo propio para el mes de mayo, y queremos que luego haya pediatras, porque tenemos chicos y hay un hospital que mandó a hacer Sánchez, que está en funcionamiento pero no tiene nada, por lo que espero que cumplan con lo que prometieron”.

“Que venga Sánchez, pida disculpas y que renuncie el delegado”

“Me encantaría que el intendente se haga presente el miércoles junto con la Directora y pida disculpas personalmente, porque la gente se muere; y además exijo la renuncia del Delegado, que tampoco se hizo cargo, porque dijo que no los dejan hacer nada, por lo que, si no puede cumplir con su trabajo, que renuncie, ya que a él lo elegimos para que resuelva, y si no puede que lo diga”, reclamó.

“Somos un pueblo de 800 personas, que tenemos hijos, que tenemos padres grandes, y al no haber médico que tenemos que ir a Tres Arroyos, y si tienen ganas y tiempo nos atienden; si pedís un turno te lo dan para un mes, y si no tenés vehículo pagas cuatrocientos pesos en una combi que tarda dos horas”, dijo.

Entre lágrimas, Florencia finalizó expresando que “tuvimos que pagar treinta mil pesos para poder enterrar a mi mamá, nadie se acercó a darnos una mano, fue todo hecho por la familia, y lo lamentable es que estoy muy mal, porque a mi mamá no la voy a ver nunca más…”