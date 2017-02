Historias de vida y de fútbol: Bobby Coronel dio sepultura a Yeyo Carrasco con una camiseta suya

El reconocido exfutbolista Gustavo “Bobby” Coronel vivió una intensa historia que compartió con la radio. Referente del equipo de Quilmes campeón de hace 25 años, Coronel le regaló su camiseta al entonces dirigente (que supo pisar el césped también como jugador) Francisco Adolfo “Yeyo” Carrasco, que seguía la campaña del cervecero intensamente. Años después, “Yeyo” le pediría a su mujer que el día que se fuera de este mundo, colocara dentro de su féretro la camiseta de Bobby Coronel. Una grave enfermedad se llevó la vida de Carrasco, y entonces su esposa Norma recordó aquel pedido. Tuvo que buscar la camiseta por la casa, la encontró en un placard, y cumplió con lo que su esposo le había solicitado. Quiso el destino, o las vueltas de la vida, que fuera el propio Bobby Coronel el encargado de recibir, como empleado en el cementerio parque El Sosiego, a Carrasco, para depositarlo en su última morada.

“No sabía que Carrasco llevaba la camiseta, de hecho no tenía idea de que la tenía. Fue una emoción muy grande. Se la había entregado en el 92, cuando salimos campeones, y él decía que nadie le había regalado una. Yo se la di, diciéndole entonces que él se la merecía. Carrasco fue una persona extraordinaria, con la que más allá de ser él dirigente y yo jugador, se mantuvo una relación de amistad. Personas y dirigentes como él no tienen que faltar nunca”, aseguró Coronel, al recordar la historia en LU 24.

“Cuando mi patrón me llama para decirme a quién tenía que hacerle el sepelio me dolió mucho, pero es mi trabajo. Y ese momento final me va a quedar en el recuerdo para siempre”, finalizó.