Histórico rechazo de los concejales a la Rendición de Cuentas

El Concejo Deliberante rechazó por mayoría la Rendición de Cuentas de la Administración Central y el Centro Municipal de Salud, en un histórico hecho que no sucedía desde el año 2005.

El voto fue unánime para el Ente Vial Descentralizado, Claromecó Servicios Turísticos y los gastos del deliberativo, en tanto el rechazo se dio por mayoría con el voto del bloque de Cambiemos y parte del Interbloque peronista, ya que el renovador Matías Fhurer votó favorablemente, junto al bloque del Movimiento Vecinal.

Asimismo, también por unanimidad, fueron aprobadas las compensaciones de partidas para todos los casos.



Salim: “Entendemos que este Concejo está haciendo un análisis político y nos gustaría que fuera sincero”

El primero en hacer uso de la palabra fue el presidente del bloque vecinalista, Guillermo Salim, quien advirtió que “2017 un año difícil en salud, con cuestiones crecientes como la disminución de programas que involucran a niños y adultos mayores y el incremento en el costo de vida, que impactaron en algunos aspectos. Desde la Administración Central hubo recortes sensibles pero necesarios, con un resultado negativo que se eleva a 17 millones, esto es un déficit del 2% del Presupuesto ejecutado.

Esgrimió como comparación que “los gastos del Concejo Deliberante llegan al 2,22% de déficit; si consideramos este número, y consideramos que está compuesto mayormente por sueldos vemos como juega en general el incremento salarial. Asimismo, se han ejecutado varias obras públicas y realizo inversión en maquinarias y herramientas y además se ha atendido de la mejor manera posible a la creciente demanda de familias”

“Siempre ha sido decisión de esta gestión mantener el equilibrio presupuestario por lo que se han realizado ingresos superiores a los 9 millones, y se recaudaron 20 millones adicionales en concepto de tributos propios y 36 millones en coparticipación más el ingreso del inmobiliario rural, y como contrapartida disminuyeron el fondo de la soja y el fondo educativo”, dijo.

“El cumplimiento fue gracias al esfuerzo de los vecinos y sin necesidad de acudir a acciones extraordinarias. Destaco el trabajo de López Di fondi para cerrar con un déficit inferior al 2% del Ejecutado lo que adquiere relevancia”, sostuvo.

“El incremento en la recaudación de tasas fue ante la posibilidad de hacerlo en cuotas y con tarjeta de crédito, por segundo año consecutivo. Se accedió asimismo a un crédito de 21 millones de pesos para la compra de rodados, con el 17 por ciento de interés: lo que superó el municipio según el análisis del Ministerio de Economía y el Tribunal de Cuentas, adquiriendo rodados y optimizando la gestión de compra, logrando un camión más y planificando la compra de un rodillo par 2018”, relató.

“Los salarios municipales se incrementaron en un 29 % lo que implica una recuperación ante el índice inflacionario del 2017, del 24%, manifestó.

“El incremento de tarifas eléctricas ha impactado notablemente, sobre todo en el alumbrado público, la distribución del agua y el gasto de distintas dependencias dijo, el que superó en 18 millones de pesos al presupuestado de los cuales solo el 6% fue cubierto con la recaudación en más del alumbrado público”, expresó.

“Sobre finales de año se renovó una parte del Departamento Ejecutivo para generar ahorros y promover al personal capacitado; se optó por nombrar en cargos políticos se nombró a personas que tuvieran experiencia en las distintas áreas”, citó Salim.

“El Organismo Descentralizado Claromecó, como dato de relevancia, recibió 1 % más del 5,5 % al 6,5 % lo que significó que desde la Administración Central se giraran 3 millones extras que equivale al 10 % del presupuesto del organismo, esto sumado a la buena delegación de Carlos Ávila permite que cierre con superávit”, mencionó el concejal vecinalista, quien asimismo dijo hizo referencia a la difusión sobre lo publicado respecto a la rendición de cuentas 2016 “donde sobre 131 municipios solo dos no recibieron multas y entre ellos está Tres Arroyos, lo que demuestra que los números fueron aprobados pese a la crítica por el manejo de los fondos públicos”

Seguidamente, anunció un cambio en la forma de análisis “con una breve síntesis, haciendo hincapié en las áreas cuya demanda se ha incrementado, con la consecuente repercusión en el Presupuesto”, y se explayó sobre “el incremento del déficit en salud ocasionado por la demanda de vecinos ante la disminución de prestaciones por obras sociales, sumado a un incremento en los insumos y la decisión política que la salud es un derecho y debe ser tomado como una inversión por lo que se debe cumplir con la misión : atender a todos y en todas las circunstancias”. “Hemos tratado en diferentes oportunidades desde los diferentes bloques las necesidades que se sucedieron”, dijo.

Gasto Social

En segundo término, Salim hizo hincapié en el fuerte incremento en el gasto social, que se tradujo ante la demanda de los vecinos que solicitaron asistencia; por lo que durante el año que estamos analizando el grupo de Desarrollo Social y el Hospital Pirovano, redoblaron esfuerzos a través de las tres áreas como Servicio Social, Niñez y Familia y Soluciones Habitacionales”, (las que dependen de la Secretaría de Desarrollo Social). “Se atendieron 2400 familias por mes” destac{o.

Educación

Luego fue el tiempo de la educación, haciendo referencia al crecimiento del CRESTA desde hace trece años, con extensión universitaria y posgrado, “el que es sustentado por la tasa de afectación específica” con un total de 5798 alumnos inscriptos hasta el momento y 459 graduados salidos de sus aulas.

Resaltó asimismo la labor de la Dirección de Cultura y Educación “brindando espacios abiertos en lo artístico y cultural, con 100 operadores de asistencias técnicas, que significa una ayuda económica para los asistentes idóneos, ya que mientras dure su labor cuentan con obra social y aportes jubilatorios” y mencionó que “en 2017 fue sede importante de actividades educativas libres y gratuitas en el Centro Cultural La Estación”.

Deportes

El área de la dirección de Deportes también fue consignada en el análisis, considerándose que se ha logrado una expansión, ordenamiento y coordinación, con gran cantidad de actividades en verano, y también en educación especial, ya que se trabaja en conjunto y programa de escuelas e iniciación deportiva municipales, y conjuntamente se realiza un programa de actividades en los barrios para la Tercera Edad.

Empleo

Salim valorizó asimismo la gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico en la promoción del Parque Industrial, la venta de terrenos y la ampliación de infraestructura, la obra de gas para dotar del fluido al sector B y la construcción de servicios, además de la generación de empleo.

Hizo referencia a la labor de la Oficina de Empleo Municipal quien a través de la intermediación laboral se colocaron 75 personas en empresas locales, y el otorgamiento de los créditos FOMEPRO, por más de dos millones de pesos.

Centro de Salud Municipal

“Brindamos cada vez mejores respuestas a la salud, con una atención que implica la red de primer nivel de atención, 11 Centros de Atención Primaria en los barrios, 7 unidades sanitarias en las localidades; y un segundo nivel de atención en el Hospital Pirovano, que brinda equidad y calidad a los habitantes; el Servicio de Salud Mental, y en un tercer nivel de atención, el Geriátrico Municipal”, dijo Salim, quien explicó que durante 2017, “los gastos devengados del Hospital fueron de 264 millones de pesos y la coyuntura tanto nacional como provincial obligó a realizar un esfuerzo económico importante con incrementos que en algunos casos superaron el 300 por ciento, como los productos farmacéuticos y el incremento salarial que también superó ampliamente las expectativas presupuestadas, al igual que el costo de bienes de uso”.

Hizo referencia a que “durante todo 2017 se atendieron unas 134 mil consultas, un promedio de 367 consultas diarias, un incremento de 5 % anual, en tanto en las localidades mantuvieron la misma tendencia fueron 24 mil, un 6% más”.

“Por guardia se hacen unas 150 atenciones diarias en promedio, lo que implica más insumos y más personal médico”, explicó.

Obras y Servicios Públicos

“Se priorizó dar continuidad a obras contratadas en periodos anteriores y responder a la población con cuadrillas de trabajo municipales, y en lo económico se agrega el agravante de disminución del fondo de la soja”, manifestó respecto al área municipal de Obras y Servicios Públicos, enumerando las obras financiadas: 108 cuadras en la ciudad financiada con fondos nacionales, neutralizada desde enero; el Polideportivo, financiado por Provincia con fondo educativo cuya terminación se prevé para 2019; 21 viviendas en Ruta 3 Sur también con financiación provincial; la sala de esterilización del Hospital; el taller de ambulancias, el Centro de interpretación del Centro de disposición de Residuos; las obras de cordón cuneta y pavimento de hormigón en diversos sectores de la ciudad; la ampliación de las plantas de gas de las localidades, la red de gas del Parque Industrial, el pavimento de hormigón en ese mismo lugar, el bacheo, el mejoramiento de las unidades sanitarias y obras en dependencias del municipio, entre otras.

“Obras Sanitarias concreto en 2017, más de 3000 metros de cloacas, recambio de cañerías y esclusas obsoletas en diversos puntos de la ciudad, la construcción de un pozo nuevo sobre calle Brandsen y conexiones domiciliarias a vecinos que por vulnerabilidad social no pudieron afrontar el costo”, dijo.

Secretaría de Seguridad

Salim hizo referencia a “la continua expansión del Centro de Monitoreo con 125 cámaras en la ciudad y el resto del distrito visualizada por personal idóneo 24 horas los 365 días del año, y la atención en el mismo centro a través del número 147 de emergencias; 62 botones antipánico entregados, instalados y monitoreados, el aporte de la secretaría a dependencias policiales para el funcionamiento operativo, el mantenimiento de móviles, compra de neumáticos, combustible, y el aporte de los talleres, lo que no se condice con lo que Provincia debe girar a nuestra administración comunal”.

“En materia de tránsito, es materia de resaltar el alto grado de acogimiento que ha tenido el sistema de estacionamiento medido”, sostuvo.

Ente Vial Descentralizado

Respecto al área vial descentralizada, el concejal dijo que “vemos año tras año como trabaja en optimizar servicios y recursos, y no fue este año la excepción, a pesar de las complicaciones climáticas y además se logró la compra de una motoniveladora”

Organismo Descentralizado de Claromecó

En este aspecto, nuevamente Salim valoró que la localidad de Claromecó “logró cerrar con superávit, enumerando las tareas realizadas con la colocación de pérgolas, luminarias y mejoras en espacios verdes, la construcción de una senda peatonal y el mantenimiento en la Costanera, junto a importantes inversiones en la Estación Forestal”.

“Señor Presidente: Hemos intentado en esta apretada síntesis resumir lo que sucedió en un año muy difícil donde como dijimos al principio no solo se logró cerrar el ejercicio en forma equilibrada, hubo inversiones en maquinarias y obras públicas, además de atender la creciente problemática social y en la salud que todos los aquí presentes conocemos”, argumentó y agregó que “durante los dos meses que esta rendición estuvo en tratamiento en el Concejo hemos tratado de responder a todas las consultas de la oposición, contado con el aporte de quienes nos explicaron aquellas cosas que nos excedían,”, a la vez que referenció: “entendemos que este Concejo está haciendo un análisis político y nos gustaría que fuera sincero muchas veces escuchamos los pedidos de solución dirigidos al Ejecutivo y que han sido atendidos en la medida de lo posible; hoy vemos en la contabilidad municipal el producto de las acciones llevadas a cabo en consecuencia. Ojalá que al finalizar esta sesión cada uno de nosotros sienta que ha contribuido con responsabilidad a la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos como prometimos el año pasado”, concluyó.



Espeluse y la crítica de Cambiemos a la gestión

El concejal por Cambiemos y presidente de su bloque, Horacio Espeluse criticó el presupuesto y concentración de publicidad en Jefatura de Gabinete, el manejo de modalidades de movimientos de fondos en las comisiones de Cultura, de deportes y de la Fiesta del Trigo.

Cargó las tintas sobre la rotonda de Avenida Libertad y defendió al panadero de la esquina, y consideró gastos innecesarios culpando al secretario Izurieta. También marcó diferencias sobre las inversiones hechas con el fondo educativo. Además criticó gastos extras en personal de Hospital, con menos pacientes; cuestionó la deuda flotante y trajo a la luz los juicios.

Acompañó la rendición de gastos de Claromecó, mencionando el incremento en el presupuesto de esa localidad, y la realización de diversas obras, y también la del Ente Vial Descentralizado, aunque reclamó “una actualización del parque de maquinaria porque avizora un futuro complicado y no tiene explicación alguna que no se renueva el mismo, por lo que es vital poner en marcha un plan para hacerlo ya que el parque está superando la vida útil, y el funcionamiento se debe al cuidado y mantenimiento”.

(Ver más en archivos adjunto)



Moreno, representante del Interbloque peronista: “Preocupan los rojos del municipio”

La concejal del Frente Para la Victoria- PJ, Mercedes Moreno en nombre del Interbloque peronista, dijo en su análisis que “vivimos este año la caída real del poder adquisitivo del salario, lo que genera mayor morosidad en el pago de las tasas municipales, porque la gente opta por comer y pagar luz y gas antes que los servicios municipales, y Tres Arroyos no es una isla”.

“No podemos ignorar los vaivenes en la economía nacional que afectan a lo local, ante una época y situación económica con falta de sensibilidad de criterios de gobiernos nacional y provincial que implique que el municipio cubra las necesidades, pero nos preocupa mucho que se mantengan tantos ejercicios los rojos del municipio, ya que para salir hay dos caminos: endeudamiento o ajuste y será en desmedro de los tresarroyenses”, expresó.

“No concebimos el ajuste de las horas de los trabajadores municipales y como venimos advirtiendo denunciamos una gestión ineficaz e ineficiente”, agregó y sostuvo que “el ejercicio arroja un déficit de 35 millones, y son recurrentes en los últimos años, el actual el de mayor magnitud con un incremento del 24% respecto al 2016, dijo, e hizo mención a las cifras de años anteriores.

En relación al Ente Descentralizado Claromecó, Moreno manifestó que “se mostró otra cara en el estado general de la localidad, y un comportamiento presupuestario que no se daba en los últimos años, una mejor planificación que otorgo más recursos y sumado a la nueva gestión revirtió el histórico déficit”.

Respeto al manejo del Ente Vial Rural, Moreno sostuvo que “es la administración que da respuestas a las necesidades de sus usuarios, y los niveles de recaudación volvieron a los niveles que nos tenían acostumbrados”.

En lo que hace a la Administración Central, manifestó que “la disminución de los recursos vigentes y los percibidos son distintos si se ve lo recibido y lo recaudado por el municipio, lo que no alcanza para poder iniciar algunas obras y en otros casos la rescisión con empresas contratistas”.

“El dinero para ayuda social no alcanzó; y este año tampoco alcanzará porque el MV no pudo prever que se presupuestaran 7 millones y se gastaron 30, simplemente con la inflación en alza supone que se van a necesitar cerca de 40 millones para cubrir, ya que se incrementa la gente que requiere ayuda para no pasar hambre o frio”, agregó.

El fondo de financiamiento educativo, el presupuesto participativo, los servicios sanitarios y su escaso resultado fueron mencionados, y observando el crecimiento del déficit del centro Municipal de Salud opinó: “no hay dudas que la salud es primordial en cualquier país moderno que atienda bien a la población en tiempo y forma, el que dista mucho de concretarse, por hechos acaecidos en el área de Emergencias”, dijo.

“Las mejoras edilicias y de aparatología concretada por el gobierno anterior y la Comisión Amigos han logrado instalaciones envidiables, pero no encuentran respuestas ante las necesidades de la población de menores recursos, principal demandante de la atención hospitalaria”, relató.

Anticipando su voto, dijo que “los bloques no acompañan Administración Central y del Centro de Salud, si lo haremos con la de Claromecó, el Ente Vial, los gastos del Concejo Deliberante y la compensación de partidas”, y concluyó, dirigiéndose a Meo Guzmán afirmando: “las políticas del gobierno que usted representa nos asfixian, a la gestión política se le pide eficiencia económica y capacidad política eso es lo que un votante le pide a un Gobierno”.



Fhurer: “Se observa un manejo prolijo de los fondos”

Alejado conceptualmente de la opinión del Interbloque peronista en esta instancia, el Renovador Matías Fhurer finalmente acompañó junto al bloque vecinalista la Rendición de Cuentas.

En el inicio de su alocución, el edil massista dijo que en el análisis de los números municipales “trabajamos con responsabilidad con personas independientes y la realidad es que se observa un manejo prolijo de los fondos; consideramos que no tenemos un municipio comprometido, aunque no compartamos sus prioridades, tenemos un municipio en funcionamiento, pero hay que hacer notar luces amarillas para tener en cuenta, ya que solamente el 35% del total de la recaudación se genera en el municipio, lo que genera una alta dependencia de los gobiernos nacional y provincial, y se debe más que el año anterior”.

Fhurer reclamó a su vez que se dé prioridad a la gestión de morosidad, “ya que hay deudores que totalizan más de diez veces el pasivo municipal; no digo que sea fácil, pero si digo que debemos poner el tema en el centro de la agenda, debe mejorarse la recaudación, sin perseguir deudores, ya que afectaría a familias asalariadas, o con jubilaciones mínimas que en caso de necesidad optan por no pagar la tasa municipal, sino que se debe intimar a los grandes deudores usando tecnologías y realizar una política de cobro que permita administrar los recursos del estado”.

“Como se dijo hoy acá Tres Arroyos no es una isla estamos en un país en donde todo lo que se pueda planificar queda desarticulado en la realidad, por lo que proyectos se convierten en deseos pero luego imposibilitan la realización, un Estado que termina convirtiéndose en fuente de empleo, ante la cesantía en el sector privado”, sostuvo.

“Entiendo que al momento de plantear las diferencias con el Ejecutivo es momento de tratar el Presupuesto y no hoy, donde creo que tiene que primar el análisis técnico, con un Estado activo que vaya en auxilio de quienes menos tienen”, recomendó.

“Como oposición responsable, debo presentar para mejorar los proyectos y haciendo grandes esfuerzos para ser coherente entre el pensar, el decir, el sentir y el hacer, no quiero dejar de pasar el momento de pedir al Ejecutivo que nos convoque al momento de elaborar el Presupuesto nos convoque a todos teniendo en cuenta que los fondos son y van a ser escasos, es un momento que requiere grandeza por parte de dirigentes que deben plasmarse en propuestas de Estado, sin querer avasallar facultades propias del Ejecutivo, para fijarlas, definirlas y plasmarlas en un Presupuesto consensuado; acompaño con mi voto la aprobación del proyecto en tratamiento”, expresó.

Finalmente, fue puesta a consideración del cuerpo la Rendición de Cuentas, aprobándose por unanimidad la del Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos, el Ente Descentralizado Vial y los gastos del Concejo Deliberante, y rechazada por mayoría, con el voto de Cambiemos y el Interbloque peronista sin Fhurer, la de la Administración Central y el Centro Municipal de Salud.

Asimismo, también por unanimidad, fueron aprobadas las compensaciones de partidas para todos los casos.

