Histórico reclamo de los guardavidas (video)

Esta mañana se produjo un hecho histórico para los guardavidas locales que concretaron una manifestación en la plaza San Martín y recorrieron las calles céntricas de la ciudad.

“Lo hacemos frente a las amenazas de los funcionarios de gobierno que han dicho que quieren despedir a nuestro compañero Nacho Ibáñez Cornet, guardavidas de Reta hace 6 años y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Guardavidas de Tres Arroyos.

También frente a la negativa de los funcionarios de la Municipalidad que se niegan a cumplir con la Ley Nacional 27155 y la Ley Provincial 14798. Desde la primera semana de mayo hemos intentado, sin éxito, avanzar de forma conjunta para la aplicación y cumplimiento de estas leyes en Tres Arroyos, sin éxito”, indicaron desde la Asociación que los nuclea.

La primera vez

“Es la primera vez que nos agrupamos a realizar una manifestación debido a la gran cantidad de veces que hemos salido del Municipio sin alguna respuesta, no es solo de este año sino que ya se extiende a tres años atrás”, dijo David Mariucci, secretario general de la entidad.

“Las negativas han sido rotundas y cabe aclarar que no es solamente la cuestión salarial, hay muchas cosas a nivel administrativo que se incumple: hay una gran falta de cumplimiento de la ley”, agregó.

“Hay dos compañeros que están siendo cesanteados arbitrariamente sin ningún tipo de informe, a uno solo le dieron una hoja sin firmar. Son Ignacio Ibáñez y Daniel Rivas, a quien le quieren reducir el trabajo de 4 meses a 2 y cambiarlo de playa”, explicó.

“Queremos que nos respeten y lograr una programación de todo lo que se pide consensuando con la Municipalidad. No sabemos si se empieza a trabajar ya que ninguno fue informado por el ente empleador de cuándo y cuánto tiene que trabajar”, finalizó.