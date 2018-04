Histórico: Unión vuelve a su estadio este domingo

Este domingo 22 de abril el club Unión vuelve a su casa, por eso desde la entidad Tatengue invitan a que juntos se disfrute de un día lleno de emociones.

“Para todos los que hacemos día a día un poquito más grande al “Tatengue”, nos enorgullece presentar nuestro nuevo campo de deportes y abrirlo a cada chico del barrio y de toda la ciudad, por qué somos férreos creyentes de que una hora más en el club, es una hora menos en la calle” manifestaron desde el club Unión.

Por este motivo, se invita a toda la comunidad Tatengeu que se acerque a partir de las 10:30 hs. al predio ubicado en la intercepción de las avenidas Libertad y Anibal Ponce, donde se dará inicio a las actividades protocolares, entrega de reconocimientos , para luego disfrutar del partido inaugural, entre las glorias de Tres Arroyos vs los Amigos de Unión.

Durante la jornada Unión pondrá a disposición un importante servicio de cantina, para que todos pasen un día inolvidable.

Programa oficial

10.30 Hs. Descubrimiento nombre del estadio y placas.

10.40 Hs. Inauguración oficial y corte de cinta.

10.50 Hs. Entrega de Reconocimientos.

11.00 Hs. Partido Inaugural Amigos de Unión vs Glorias Tres Arroyos.

14.00 Hs. Partido oficial de 3ra división vs El Nacional.

16.00 Hs. Partido principal de 1ra división vs El Nacional.