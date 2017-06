Hockey sobre patines: Concluyó la primera ronda del Comercial

Esta semana se disputó otra fecha del torneo Comercial de hockey sobre patines que se está desarrollando con total éxito en el Gigante del Club Huracán, donde el público con su presencia hizo saber su entusiasmo por este deporte.

Huracán arrasó con Barcelona Old

En un partido sin equivalencias, el Globo goleó a Barcelona. Huracán se puso en ventaja rápidamente y género nerviosismo en los jugadores de los "Old", que no pudieron en ningún momento contrarrestar a los ataques del tridente Pedersen, Dejean y Dalla Zanna.

Mientras que las aproximaciones de Barcelona fueron con remates de larga distancia de Castarnado, que fueron bien resueltos por la defensa y sobre todo por el portero Barbosa.

Huracán (11): (FI) Andrés Barbosa (cap); Gastón Collazos; Pedro Dalla Zanna; Adrián Dejean; Juan Pedersen.

(Sust) Diego Luquez; Daniel Leonardi, Mauricio Dejean.

Barcelona Old (0): (FI) Marcelo Mohuape, Javier Tapia, Horacio Castarnado, Guillermo Ajargo, Gerardo Schenna.

(Sust.) Diego Tabarrosi y Claudio Cayetano.

Municipal se impuso a Almaceneros en gran juego

Mientras, que en el partido del jueves se enfrentaron Almaceneros de Coronel Pringles y Club Municipal, donde protagonizaron hasta el momento uno de los mejores partidos del torneo. Un cotejo que fue parejo, jugado con intensidad, y alto grado de emotividad. Donde los pringlenses fueron adelante en el marcador gran parte del partido, pero no lo pudo sostener, mantuvo el cambio de ataque por ataque y Club Municipal fue más certero en la definición y se quedó con los tres puntos que lo posiciona en la tabla.

Almaceneros (7): (FI) Cristian Stadler, Martin Leguizamon, Lautaro Pereyra, Javier Vasquez y Santiago Elías.

(Sust.) Ian Villalba, Luciano Rubio, Guillermo Cirone y Alexis Cejas. DT. Javier Vasquez.

Municipal (10): (FI) Luciano De Cortázar; Lucas Stefanini; Federico De Cortazar; Guillermo Larsen; Juan Matilla (cap).

(Sust) Edgardo Greco; Emanuel Rodríguez; Juan Cruz Bucci, Mateo Collazos y Mateo Chico. DT. Lucas Stefanini