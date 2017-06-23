Hockey sobre patines: Las Mamis del Club Municipal juegan en San Nicolás
Este fin de semana las Mamis Hockey del Club Municipal estarán disputando su tercer torneo en el año, en esta oportunidad en la ciudad San Nicolás. Además del representativo municipal de nuestra ciudad, participarán equipos de Gualeguaychú, Paraná, Concordia y del local.
También será propicio este torneo para presentar la nueva indumentaria que se logró gracias al aporte de empresas de nuestro medio.
EL PROGRAMA
SABADO 24 DE JUNIO
13:30 Hs SAN NICOLAS vs GUALEGUAYCHU
14:30 Hs STMTA TRES ARROYOS vs RECREATIVO PARANA
15:30 Hs SAN ANTONIO CONCORDIA vs SAN NICOLAS
16:30 Hs MUNICIPAL CONCORDIA vs STMTA DE TRES ARROYOS
17:45 Hs RECREATIVO PARANA vs SAN ANTONIO CONCORDIA
18:45 Hs MUNICIPAL CONCORDIA vs GUALEGUAYCHU
19:45 Hs SAN NICOLAS vs RECREATIVO PARANA
20:45 Hs SAN ANTONIO CONCORDIA vs STMTA TRES ARROYOS
DOMINGO 25 DE JUNIO
11 Hs GUALEGUAYCHU vs STMTA TRES ARROYOS
12 Hs MUNICIPAL CONCORDIA vs SAN ANTONIO CONCORDIA
13 Hs RECREATIVO PARANA vs GUALEGUAYCHU
14 Hs SAN NICOLAS vs MUNICIPAL CONCORDIA
15 Hs GUALEGUAYCHU vs SAN ANTONIO CONCORDIA
16 Hs SAN NICOLAS vs STMTA TRES ARROYOS
17 Hs MUNICIPAL CONCORDIA vs. RECREATIVO PARANA
TODOS LOS PARTIDOS SE JUGARAN EN DOS TIEMPOS CORRIDOS DE 20 MINUTOS CON UN INTERVALO DE 5 MINUTOS ENTRE TIEMPOS. HABRA UN MINUTO TECNICO POR TIEMPO.