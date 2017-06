Hockey sobre patines: Las Mamis del Club Municipal juegan en San Nicolás

Este fin de semana las Mamis Hockey del Club Municipal estarán disputando su tercer torneo en el año, en esta oportunidad en la ciudad San Nicolás. Además del representativo municipal de nuestra ciudad, participarán equipos de Gualeguaychú, Paraná, Concordia y del local.

También será propicio este torneo para presentar la nueva indumentaria que se logró gracias al aporte de empresas de nuestro medio.

EL PROGRAMA

SABADO 24 DE JUNIO

13:30 Hs SAN NICOLAS vs GUALEGUAYCHU

14:30 Hs STMTA TRES ARROYOS vs RECREATIVO PARANA

15:30 Hs SAN ANTONIO CONCORDIA vs SAN NICOLAS

16:30 Hs MUNICIPAL CONCORDIA vs STMTA DE TRES ARROYOS

17:45 Hs RECREATIVO PARANA vs SAN ANTONIO CONCORDIA

18:45 Hs MUNICIPAL CONCORDIA vs GUALEGUAYCHU

19:45 Hs SAN NICOLAS vs RECREATIVO PARANA

20:45 Hs SAN ANTONIO CONCORDIA vs STMTA TRES ARROYOS

DOMINGO 25 DE JUNIO

11 Hs GUALEGUAYCHU vs STMTA TRES ARROYOS

12 Hs MUNICIPAL CONCORDIA vs SAN ANTONIO CONCORDIA

13 Hs RECREATIVO PARANA vs GUALEGUAYCHU

14 Hs SAN NICOLAS vs MUNICIPAL CONCORDIA

15 Hs GUALEGUAYCHU vs SAN ANTONIO CONCORDIA

16 Hs SAN NICOLAS vs STMTA TRES ARROYOS

17 Hs MUNICIPAL CONCORDIA vs. RECREATIVO PARANA

TODOS LOS PARTIDOS SE JUGARAN EN DOS TIEMPOS CORRIDOS DE 20 MINUTOS CON UN INTERVALO DE 5 MINUTOS ENTRE TIEMPOS. HABRA UN MINUTO TECNICO POR TIEMPO.