Hockey sobre patines: se jugó la cuarta fecha del Comercial

La fecha del Torneo Comercial de hockey sobre patines comenzó el día miércoles con la victoria de Huracán a STMTA por 6 a 2. Los primeros minutos fueron de trámite parejo y cambiante, ya que con un disparo certero, del goleador del torneo, Pedersen, abrió el marcador. Pero en una ráfaga con un disparo de media distancia de Stefanini y un rebote que encontró solo a Matilla, pusieron arriba a los Municipales.

Luego el Globo mejoró en el aspecto defensivo, y a partir de eso pudo generar juego de la mano de Dalla Zanna y la agresividad ofensiva que siempre generan Adrián Dejean y Pedersen, pudiendo sellar el 6 a 2 final.

Así formaron:

Huracán (6): (fi) Andrés Barbosa (cap); Gastón Collazos; Daniel Leonardi; Nahuel Mesarra y Juan Pedersen.

(Sust) Diego Luquez; Pedro Dalla Zanna; Mauricio Dejean; Adrián Dejean.

STMTA (2): (fi) Luciano De Cortázar; Lucas Stefanini (cap); Guillermo Larsen; Juan Matilla y Facundo Liebana.

(Sust) Edgardo Greco; Emanuel Rodríguez; Juan Cruz Bucci, Federico De Cortazar; Santiago Martinez e Elian Ali.

DT. Lucas Stefanini

Almaceneros es escolta

El jueves, los de Pringles vencieron por 7 a 4 a Barcelona Old, en un encuentro que parecía de tramite sencillo en el cierre los "Old" se pusieron en partido, dejando varias chances desperdicias en el área de Stadler.

Mientras que, para destacar en Almaceneros, es el juego de Leguizamón y Cirone en el manejo de la bocha y la siempre eficacia del legendario, Vázquez, lo que posibilito quedarse con los 3 puntos y ser escolta de Huracán.



Formaciones:

Almaceneros (7): (fi) Cristian Stadler; Martin Leguizamón; Lautaro Pereyra; Javier Vásquez y Santiago Elías.

(Sust.) Ian Villalba; Luciano Rubio; Guillermo Cirone y Alexis Cejas.

DT. Javier Vázquez.

Barcelona Old (4): (fi) Marcelo Mohuape; Javier Tapia; Horacio Castarnado; Diego Tabarrosi; Gerardo Schenna.

(Sust.) Guillermo Ajargo; Federico Blanco y Claudio Cayetano.



Se acerca la tecnificación

Ya quedan pocas vacantes para la primer tecnificación de Hockey sobre patines, que estará a cargo Tutti Baieli Lucas Martinez y Valentín Grimalt, que se realizara desde el 14 al 16 de Julio en el Gigante de Huracán. Recordemos que las edades de los grupos es de 7 a 10 años y de 11 a 15 tanto en la rama masculina como femenina.

Para más información contactarse con Guillermo Ajargo o algún integrante de la subcomisión de Hockey Sobre Patines.