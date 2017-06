Homenaje del Movimiento Vecinal a Lía Duca: “Es una guía y ejemplo para todos”

El Movimiento Vecinal de Tres Arroyos rindió esta mañana un sentido homenaje a Lía Duca, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. Estuvieron presentes familiares y allegados a la recordada colaboradora del espacio.

En la oportunidad se descubrieron sendos cuadros, uno con una caricatura de ella y otro con una de las prendas características que utilizaba, con los colores partidarios, cada vez que había elecciones.

Fue el vicepresidente del MV, Hugo Fernández, quien muy emocionado abrió los discursos destacando la figura de Duca: “Queríamos que quede plasmado de ahora en más para todos los que vengan como una enseñanza, que vean que Lía es una guía y ejemplo. Fue una persona que jamás pidió nada y siempre estaba primera para, como le dicen ahora, hacer militancia”.

“No la vamos a olvidar”

Por su parte, Laura Duca, su hija, recordó que “siempre para las elecciones vestía los colores del Movimiento Vecinal, un partido que tomó como propio”. Resaltó que “ayudaba a todo el mundo y nunca jamás pidió nada. Era así, vivió y se fue como una diosa, no la vamos a olvidar. Fueron 88 años y cuando empezó a verse un poquito mal ella misma dijo basta, merecía su descanso”.

“Una vecina ejemplar”

Finalmente, el intendente Carlos Sánchez, dijo sentirse embargado por “una emoción muy grande” y expresó que “Lía fue una vecina ejemplar que tiene que ser un lucero al que seguir”.

“Ella no faltó nunca a un acto, hay que recordar lo que hizo en el partido, en la Fiesta del Trigo y en las instituciones que integró. Ella quería estar colaborando por Tres Arroyos en todos sus aspectos. Gracias Lía, sigámosla como un ejemplo: todos tenemos que tratar de dar y no pedir tanto”, finalizó.