“Honestidad pura”: Agradece a remisero por devolver 90 mil pesos destinados a la operación de su madre

Héctor Apolonio destacó por Facebook el accionar honesto y desinteresado de un chofer de remis de nuestra ciudad que le devolvió 90 mil pesos destinado a una operación de su madre.

En un grupo de compra-venta de la red social, el vecino publica: “Sé que no es el lugar, pero quería destacarlo, hoy tomé un remis de la empresa 428787, me llevó un muchacho de un auto negro, un Volkswagen Voyage creo, cargué un par de cosas conmigo, y al bajarme en apuros, agarré las cosas y me quedó en el coche un mini portafolio con 90 mil pesos, que eran para una intervención quirúrgica de mi madre”. Y añade: “este muchacho volvió al rato cuando se dio cuenta, y me lo devolvió, todavía no me había dado cuenta, estaba haciendo trámites, a lo cual lo quise gratificar, pero no quiso, dijo que solo hizo lo que corresponde, no lo aceptó, quiero felicitar a la empresa 428787!!! por tanta honestidad!”, concluye.