Hospital: Pizarro admitió que siguen las dificultades por falta de médicos de guardia

El director del Centro Municipal de Salud, doctor Javier Pizarro, admitió que siguen las dificultades por falta de médicos en el servicio de Emergencias, cuestión que dio lugar a un inconveniente con el traslado – finalmente no concretado- de una persona accidentada. Y admitió que con la ausencia del doctor Alejandro Cabido, hoy de licencia después de ser sancionado y suspendido, los problemas se agravaron, “porque de hecho ese día le correspondía a él la guardia”.

Pizarro dijo además que el traslado del paciente ya no es necesario, y que la familia está tranquila. No obstante, reconoció que será indispensable crear la figura de un responsable para los traslados, además de convocar a un concurso “afuera” para incorporar al menos dos médicos más a Emergencias.