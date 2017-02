Hospitaleche dejó constancia de que no pudo ver la causa contra Magrath

Elisa Hospitaleche, abogada de Ricardo Magrath en las dos causas que se siguen en su contra –por coacción y ahora por los llamados “títulos truchos”- no pudo ver el expediente por esta última imputación. Según indicó a LU 24, la fiscal Verónica Vidal “me había dicho que podría verla (por la causa) hoy a las 8.30, y sin embargo cuando llegué me dijeron que la estaban fotocopiando porque la había pedido el fiscal Zorzano desde Bahía Blanca, a raíz de la denuncia que hicimos el año pasado”.

“Me dijeron que podría ver el expediente el lunes –Magrath está citado para el miércoles- así que dejé constancia de que me impiden tener contacto con la causa”, sostuvo Hospitaleche.