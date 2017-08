Hoteleros afirman que hay una “competencia desleal” de propietarios de departamentos

Se llevó a cabo durante el mediodía del miércoles una nueva reunión de la Comisión de Legislación, con la presencia de algunos empresarios hoteleros y miembros del Sindicato de Gastronómicos que informaron sobre una “competencia desleal” por parte de propietarios de departamentos, ya que los mismos no pagan los impuestos correspondientes por ofrecer servicios como ropa blanca y desayuno en estadías temporales.

Roberto Lohitcun, el encargado del Parque Hotel, le dijo LU 24 que “hemos notado que tenemos una competencia totalmente desleal en el alquiler temporario de departamentos con ropa blanca y desayuno incluido, es decir brindando servicios, el propietario de un departamento puede hacer muchas cosas, lo que no puede hacer es alquilarlo con ropa blanca y desayuno porque está compitiendo directamente con la hotelería de la ciudad”.

“Se acaba de abrir un departamento en la calle Brandsen con una dársena en la vereda para que estacionen los autos, como si fuera un hotel. Nosotros no queremos que no existan, lo que queremos es que paguen, porque si no nosotros queremos ser como ellos y no pagar nada. Es un problema municipal, entras a una página de internet de alojamiento en Tres Arroyos y salen un montón de departamentos”, explicó Lohitcun con indignación.

En tanto que el Secretario General de UTHGRA, Humberto Salaberry, manifestó que “hay una competencia desleal, cuando uno paga todo, el otro no paga nada. Queremos que se dicte la ordenanza, esperemos que esto se normalice y se arregle, no hay nada que diga que no lo pueden hacer, tenemos que empezar por algo, a partir de ahí se encamina el tema. La gente tiene que trabajar pero es todo totalmente irregular”.

Desde el Concejo Deliberante, el edil Augusto De Benedetto dijo que ya se está trabajando en el tema y agregó que “es una preocupación que hace rato se viene dando, hay un proyecto de ordenanza que será presentado para regular los departamentos que se alquilan por día en la ciudad de Tres Arroyos. Es una competencia totalmente desleal, que perjudica al sector de hoteleros y gastronómicos”.