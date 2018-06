Hoy comienza el Comercial de Hockey sobre Patines

Desde las 21 horas en el Gigante de Huracán, organizado por la sub comisión en forma conjunta con la Liga, comenzara a disputarse un atractivo campeonato de 6 equipos, el cual reúne jugadores de Primera, Master, Veteranos y de futuras promesas de la disciplina. Más de 40 jugadores darán un buen marco al certamen.

Se invita al público en general a conocer este apasionante deporte, la entrada en todo el certamen será libre y gratuita.

Hoy miércoles 6 de junio

21 horas: CASA RUBIO VS TIERRA FIRME

22 horas: EL LEON VS CERES TOLVA

Jueves 7 de junio

MC & JB VS MECANICA LEONARDI