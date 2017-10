Hoy es el aniversario de LU 24. Llegar a 48 años … es mucho. Y soñamos por más.

No es fácil expresar un sentimiento por algo que se lleva en lo más profundo del ser. Para mí, la Radio.

Jugaba a la radio cuando era chico. Creía que todo tenía la forma de un micrófono. Fui escuchador de radio siempre. Y hoy me toca, junto a una legión incomparable de colaboradores, buenos profesionales y mejores personas aún, hacer de la radio un entretenimiento y un atractivo para los demás.

Hablar de lo que cada uno de nosotros tiene y atesora, a veces es hasta incómodo. Parece algo así como narcisismo. Reflejarnos en el agua y decir “qué bello que soy”. También está el riesgo de caer al agua.

Hoy esa radio, LU 24 Radio Tres Arroyos, llega a cumplir 48 años en el aire. Un montón en la historia íntima de nosotros y apenas una cabecita de alfiler en los reflejos de la humanidad.

En estos 48 años, si tenemos que poner un calificativo diario, podríamos expresar que se generó actualización y una tremenda carrera a la par de las cosas que marcan el presente de los medios de comunicación en el mundo.

Conozco el interior de LU 24 desde hace más de 40 años. Allí por el 76 cuando me tuvo como aprendiz tratando de asimilar conocimientos que a la postre me dieron una profesión y una tarjeta de presentación en otros lares que me afianzaron en lo que quería ser.

A fines del año 2000 comenzaron las idas y venidas para que volviera a radicarme en Tres Arroyos y tratar de transformar en realidad una quimera: “tener la radio propia”. Y no era cualquier radio, no nos sentábamos en una pequeña FM barrial (que merecen todo el respeto del mundo). Nos daban en nuestras manos las riendas de una radio que con sus tropiezos naturales de épocas difíciles, intentábamos llevar a lo más alto del éxito que nunca perdió.

Hoy esta radio, la radio de la comunidad de Tres Arroyos y la región mantiene el liderazgo que le dio vida hace 48 años.

Nos fuimos adaptando poco a poco a la tecnología de Hoy. Incorporamos presencia constante y al momento en las redes sociales, administramos nuestro sitio web y tenemos la seguridad de ser líderes por opción del público que consume las noticias.

Somos una radio noticiosa. Donde nada es más importante que llegar al oyente con lo que quiere saber.

Y hay un ida y vuelta por la sencilla razón que el mismo oyente es el informador de los sucesos urbanos que nos motivan a ponerle el tinte periodístico.

Hay un grupo humano incomparable y comprometido en los intestinos de la radio que es el que la hace andar. El que le pone las pilas para que suene en cada receptor. En los autos, en el colectivo, en los comercios. Donde saben que LU 24 está en todas.

Hay un capital insustituible que es la audiencia, la que nos da ánimo nos hace el aguante todos los días. Los que saben de qué vamos a hablar, con quién vamos a hablar y que resultado va a tener esa charla.

La radio de los acontecimientos que generan las instituciones y necesitan esa proyección que les da más vida aún.

La radio de las buenas noticias … y también de las otras, las que nunca hubiéramos querido dar.

La radio que fortalece una familia, la que hemos conformado dentro de estas paredes de la avenida Belgrano donde la puerta está abierta y sin llave todo el día. Donde vienen los que claman por alguna necesidad y saben que “si lo dicen por la radio” van a llegar a destino.

Hoy estamos técnicamente preparados para todo. Nos consideramos “todoterreno” de la magia propia que da la radio.

Y vendrán otras cosas, a pesar de los momentos difíciles. Volveremos a compartir horas de radio, fuera de la radio.

Estamos proyectando una unidad móvil que será una verdadera radio en marcha hasta la puerta de los acontecimientos, hasta donde nos dejen entrar.

Volveremos a viajar juntos el año que viene y haremos la propuesta para estar acompañado por alguno de nuestros oyentes que quizás alguna vez quiso conocer la tierra donde nació su abuelo y jamás pudo.

Trataremos de hacer de los sueños, realidades.

Los deportistas dejan en LU 24 su sello de podio o no. Pero siempre donde se disputó algo que tenga que ver con Tres Arroyos y sus deportes, ahí estuvimos y estaremos.

Queda mucho por proyectar. Todo a su tiempo. Hay algunos hilos cortados y deberemos volver a unirlos en este mundo controvertido que no siempre nos deja hacer las cosas que queremos hacer.

No le tenemos miedo al futuro. No le tememos a lo oculto. No habrá filo que no nos corte. No faltará nunca alguien que nos critique, y eso es bueno. Solo tendremos como defensa la verdad y la honestidad de un medio de comunicación histórico, que sus fundadores merecen ser destacados, y nosotros hoy, sentirnos más que bien en la creencia de la buena senda.

Nuestro respeto a los que pasaron alguna vez por esta radio y se fueron de este mundo. Los que aprendieron en LU 24 y hoy son exitosos en sus propias radios. Y también a los que envueltos en una ambición desmedida nos hicieron caer el peso de la “injusticia” al punto tal de poner en riesgo una fuente de trabajo, de la cual se habían servido mucho tiempo. No habrá más pena ni olvido. Pero orientamos nuestra vista al horizonte que nunca perdimos en la seguridad que todo los días nos esperanzamos en que mañana amanecerá uno nuevo. Gracias a todos los que nos han empujado y nos guían hoy en el camino de las mejores cosas. A las instituciones, a los organismos públicos y privados, a nuestras familias y a los amigos incondicionales que siempre estuvieron con la mano tendida, por lo que se pudiera necesitar.

Feliz cumple Radio Querida!!

José Luis Basualdo – Director