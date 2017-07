Hoy vuelve “Zona Animal” a La Estación

Hoy desde las 21 horas en el Centro Cultural La Estación (Ituzaingó 320), la obra “Zona Animal” se volverá a presentar luego del éxito protagonizado semanas atrás.

Crítica de la obra por parte de un espectador:

“Al principio el espectador no comprende aunque –y conforme los actores ponen en juego cuerpos, mentes y gargantas para transitar un texto por demás complejo de interpretar- a medida de que lo va logrando advierte también que no es desde su raciocinio que esta obra se le revela. Es que la revelación le va llegando desde un lugar incognoscible, para muchos inexplorado, que pareciera encontrarse entre el corazón y las tripas. El espectador se impacta, se estremece, llora. No sabe muy bien por qué, pero se inquieta, se atribula, y la obra tampoco le da mucha tregua ni mucho resto para preguntarse las razones por las cuales llora, o grita internamente, o siente miedo. Tres personas que son familia, pero que no se recuerdan; los ladridos de los perros, amenazadores e inquietantes; la luz, que convierte sus humanidades en seres tan poco humanos como atribulados que golpean la puerta de un lugar vacío tratando de inventar una realidad indolora. Intentando olvidar, negar, fragmentar, borrar, aquella noche negra en que uno de ellos se perdió en la oscuridad, a merced de la jauría. No se trata ni de comprender ni de racionalizar lo que sucede sobre las tablas: al final de cuentas es un absurdo. Pero el absurdo golpea fuerte y profundo cuando se lo combina con el drama y con el suspenso. Si fuera una película sería un gran thriller, horrorosamente humano: no hay peor monstruo al que temer que el que habita en los rincones más oscuros de nuestros universos interiores. Y al encuentro con ellos apunta, acertadamente, esta pieza de Men, estrenada en su versión local en el Centro Cultural La Estación y protagonizada por unos tan jóvenes como prometedores Luna Pereyra, Francisco Donadío y Magalí Díaz. Una sorpresa de la nueva escena local que vale la pena animarse a ver, y a volver a ver, como así también recomendar. “Zona animal” es animarse a más, es arriesgarse en terrenos poco explorados en pos del crecimiento del arte escénico y de cada uno de los responsables que hicieron posible este nuevo hallazgo del teatro tresarroyense. Se extrañaban obras así”.