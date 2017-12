Hoy a la noche se llevó a cabo en la Sala Ismael Jaka del Museo Mulazzi un recital de Jazz tradicional a cargo del quinteto que integran Belén Altamirano en clarinete, Florencia Serra en voz, Ariel Insua en saxo alto, Emanuel Monte en teclado y Willi Ochoa en contrabajo.

Dichos músicos recrearon páginas inolvidables del género donde no faltarán Hello Dolly, Cheek to cheek, Satin Doll, Tengo ritmo, entre otros.