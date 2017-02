Hugo cumplió su promesa y llevó a la Virgen del Cerro a “Las 24”

Hugo es un vecino de Orense, que trabajó en el campo y tuvo un accidente de trabajo, al caer de un techo, y luego de ello se hizo devoto de la Virgen del Cerro, a quien prometió que si lograba restablecerse llevaría una imagen de la misma a las “24 horas”, lo que cumplió este año, recorriendo la playa desde Balneario Orense a Reta y llegando a Claromecó, donde fue entrevistado por LU 24.

“Para mi es una satisfacción, mi familia tal vez no lo alcanza a entender, mucha gente va a Salta y posiblemente no vuelva nunca, yo he sido muy repitente, he tenido mucha suerte, para agradecer voy, porque los tiempos de Dios son muy distintos a los nuestros; soy un agradecido de la vida, los coordinadores me han ayudado un montón; tengo 8 hijos, 16 nietos y un bisnieto, y me jubilé pero todavía tengo tiempo para trabajar; bendiciones para todos y que el concurso tenga un final feliz”, dijo.