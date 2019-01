Hugo Fernández habló de obras truncas, del temporal y de política

El jefe de Gabinete municipal, Hugo Fernández, dijo no tener datos firmes acerca de la no realización de la repavimentación del tramo de la ruta 73 entre San Francisco de Bellocq y Claromecó, ya que dependía exclusivamente de la Provincia. Aunque admitió que por contactos con la empresa “se sabía que había inconvenientes con la adjudicación, anticipos y valores, fijados hace ya un tiempo, en una situación similar a lo que se dio con las cuadras internas de Claromecó, que con los incrementos desmesurados que se dieron con la devaluación y la suba sideral de combustibles y asfalto, era muy complicado hacer si no se llevan las cuestiones administrativas y económicas al día”.

También se refirió, en otro aspecto de la actualidad, a la labor de los trabajadores municipales “dando una mano a toda la gente que sufrió inconvenientes por el temporal, no solamente con problemas en los techos sino también rajaduras de paredes y otros problemas”. Y al mismo tiempo indicó que “se trabaja a destajo y se ha incorporado más mano de obra y motosierras para que se logre abrir, al menos parcialmente, el Parque Cabañas. Teníamos la intención de hacerlo para este fin de semana, pero lo vemos complicado porque son muchísimos los árboles caídos. Tenemos la mejor intención habida cuenta del valor que le da la gente a este espacio en verano, pero por razones de seguridad se está haciendo una revisión integral”, sostuvo Fernández.

Desdoblamiento de las elecciones

Por otra parte, y ya en relación con el escenario político, el vecinalista dijo no tener información respecto de la intención de desdoblar las elecciones en la Provincia, “más que por las especulaciones periodísticas”. “Nuestra mirada histórica, y lo que hemos pregonado gritando en el desierto, es que se desdoble totalmente lo municipal de lo provincial y nacional, porque entendemos que esa debe ser una discusión netamente local sin que distintos candidatos se enganchen de una boleta entera para un gobernador o un presidente que nada tienen que ver con lo que sucede acá. Pero cada gobierno marca las cuestiones electorales según su conveniencia, por eso nuestra postura no es atendida, porque no es funcional a los intereses de los grandes partidos políticos”, consideró Hugo Fernández.