“Huracán sigue de pie luego de pagar la fiesta de jugar en Primera”, dijo su presidente

El pasado 4 de julio se cumplieron 14 años del ascenso del Club Atlético Huracán de Tres Arroyos a la primera división del fútbol argentino.

El presidente de la entidad, Mariano Pérez, habló con LU 24 para rememorar esa fecha, a la vez que informó sobre los problemas económicos que la entidad de la calle Suipacha debió afrontar luego.

“Se terminó la fiesta y quedan las consecuencias de la misma, las que se terminaron de padecer hace poco tiempo, pero como todo acontecimiento inolvidable creo que uno ti ene que recordar esos momentos únicos, irrepetibles que uno no se va a olvidar en su mente, y los problemas que siguieron son los más olvidables y uno se queda con lo bueno”, dijo Pérez.

Luego explicó que los problemas surgieron luego de la campaña del albo tresarroyense en Primera División, ya que luego Huracán debió afrontar numerosos juicios que se fueron pagando.

Afirmó que “éstos se dieron cuando - por distintos motivos - el Club vivió y vive aunque ahora en menor medida situaciones complicadas, pero hoy afortunadamente Huracán está de pie, pleno de actividades y funcionando a full, y las malas situaciones han quedado atrás, y uno se queda con los recuerdos lindos, los recuerdos buenos, y hemos podido participar hace catorce años de una fiesta de dos años, pero sin pensar que tendría consecuencias malas y las terminamos de pagar por estos días todavía; hubo montones de juicios por distintas situaciones, pero afortunadamente hemos logrado revertir la situación, queda un solo juicio que esperemos poder arreglar en poco tiempo, por el tema de Palacio, con el Club Bella Vista de Bahía, y terminamos de arreglar otro juicio importante que nos hizo una persona que estuvo trabajando en el fútbol cuando Huracán estaba en los torneos de primera, nacional B, el que hemos podido pagar gran parte, y poco a poco el club está limpio para enfrentar los años venideros de una manera mucho más tranquila que estos últimos años, que la verdad, los pasamos bastante alterados”.

“Pensamos en vender parte del predio”

Pérez confirmó que “en más de un momento se analizó la posibilidad de vender una parte del club principalmente cuando salió la sentencia adversa en el caso del juicio de Rodrigo Palacio, y por supuesto con un dolor tremendo de tomar esa decisión pero afortunadamente llegamos a un acuerdo del que participó Boca Juniors, un arreglo beneficioso para Huracán y si bien tuvimos que pagar una parte importantísima, fue mucho menos que lo impuesto por la Justicia”.

“Boca actuó de una manera muy buena, digamos que “tuvo piedad” con Huracán; por supuesto que Rodrigo Palacio se involucró personalmente, por lo que se pudo arreglar y evitar la venta de parte del Club”, agregó.

“Los amigos del Campeón se borraron”

Mariano Pérez cuestionó la actitud de algunas personas que se acercaron a la entidad luego del ascenso del 4 de julio de 2004, y que una vez descendido el Globito se “borraron”, al expresar que “hubo gente que participó y que por ahí no tenía en la sangre el amor por el Club que hay que tener para poder llevar adelante la dirección de la institución, y con el tiempo se borraron, desaparecieron, y quedamos los que realmente queremos al Club y lo sacamos adelante”.

Lo que viene: Remozar las instalaciones

“Lamentablemente las instalaciones en general del Club están con suma necesidad de mejoras, con recambios de techos, canaletas, tareas de pintura pendientes, pero justamente o bien manteníamos las instalaciones y no pagábamos las deudas o a la inversa y el club se caía un poco, por lo que decidimos mantener lo mínimo indispensable, y poco a poco ahora nos ocuparemos de eso y afrontando los gastos que lleva poder reacomodar las instalaciones, muy grandes, de muchos años que requieren un mantenimiento constante que no se pudo hacer durante muchos años y hoy se están viviendo las consecuencias de ello”, concluyó.