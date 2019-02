Iba a devolver un escualo al mar y resultó mordido: le dieron 5 puntos de sutura

“Panchito” Allende es de Carmen de Patagones y recibió cinco puntos de sutura en su mano derecha tras ser mordido por un escualo que iba a devolver al mar. El hombre participa del certamen “24 Horas de la Corvina Negra” e hizo hincapié en tomar conciencia sobre lo que es la pesca deportiva.

En diálogo con LU 24, dijo que “lo pescó mi hermano y cuando lo fui a “bicherear” se me da vuelta, gira y me muerde. Alcancé a sacar la mano pero me quedó un dedo”.

“Por suerte me atendieron todos de diez. Un saludo especial a Daniela, la enfermera, una excelente mujer”, concluyó.