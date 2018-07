Idéntica maniobra en Pehuajó: el excandidato a intendente denunció pero la causa no avanzó

Según publica el portal platense Diagonales, un ex candidato a intendente de Cambiemos denunció en la justicia que su nombre aparecía en la lista de aportantes para la campaña presidencial de 2015, y en lo que parece ser un mismo modus operandi, la nómina completa de integrantes de su lista también figuraban como colaboradores en el financiamiento de la misma, con distintas sumas de dinero. Se trata del ex candidato a intendente de Pehuajó por Cambiemos, Jorge Más, quien descubrió en 2016 que su propio partido lo había puesto como “aportante” de 50 mil pesos y afirmó: “Yo no puse un mango”.

“En 2016, a raíz de un trabajo que estaba haciendo un joven que buscaba sus datos personales, descubrió que aparece como un aportante de Cambiemos junto a un grupo de personas de Pehuajó, incluyéndome”, explicó Más y continuó: “Lo llamativo es que de las 19 personas que figurábamos, la totalidad éramos candidatos. Figuraban los candidatos a intendente, a concejales, del primero al octavo, más los suplentes, más los consejeros escolares y los suplentes. Yo no puse un peso y al consultar a las otras personas me dicen que es imposible”, describió, en una maniobra idéntica a la que parece haberse consumado con la lista tresarroyense.

“Aquí tomaron los datos que presentamos para ser autorizados por la Justicia electoral para confeccionar las boletas y nos hicieron figurar como aportantes. A mí me pusieron 50 mil pesos, y esos aportes fueron realizados en una sucursal del Congreso, acá había gente de Pehuajó y también de Henderson, que al consultar me dijeron que no habían aportado esas sumas”, completó el hombre del radicalismo.

Según explicó Más realizó la denuncia correspondiente en la Fiscalía de Pehuajó, pero luego fue notificado de que “al ser delito federal había pasado al Juzgado N° 1, a cargo de la doctora María Servini de Cubría”.

Además de las acciones judiciales, el ex candidato a intendente precisó que también envió cartas documentos al partido PRO y al comité de campaña de Cambiemos, pero no tuvo respuestas. En estos dos años, tampoco nunca lo citaron desde el juzgado de Servini de Cubría, ni se registraron avances en la causa.

Fuente: Diagonales