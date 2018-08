Imitó a un “Callejero” y roció con nafta a su mujer: seguirá preso

"Te voy a matar, te voy a prender fuego hija de p...". El 7 de marzo pasado, a la 1, J.A.R. se presentó en la vivienda de su expareja, en la calle Rocha de Tres Arroyos, la insultó, le pegó trompadas y patadas. Luego la tomó de los brazos y la cabeza y la roció con nafta que traía en una botella de gaseosa de 2,25 litros. Preso desde entonces, la justicia bahiense resolvió, según publica La Nueva, que siga en esa situación.

Con la víctima (G.V.S.M.) reducida, el acusado sacó un encendedor y empezó a hacer chispas con él, a modo amenazante. Todo fue delante de sus hijos de 9, 6 y 4 años, quienes se vieron alertados por los gritos de su madre.

G.V.S.M. aprovechó un descuido de su agresor, lo empujó y escapó para pedirle auxilio a una vecina. La mujer fue trasladada a un hospital, donde le diagnosticaron inflamaciones en el tabique nasal, el arco superciliar y el pómulo izquierdo y la región periauricular derecha.

J.A.R. fue detenido por el grave hecho de violencia de género y ahora la Cámara Penal de Bahía Blanca confirmó la prisión preventiva que le había dictado el juez de Garantías de Tres Arroyos, Rafael Oleaga. La justicia decidió no identificarlo para preservar a sus hijos.

Los camaristas Gustavo Barbieri y Guillermo Giambelluca, de la Sala I, desestimaron el planteo de la defensa, en cuanto a que no había existido una tentativa de homicidio porque el hombre desistió voluntariamente de su acción y a que no se acreditó que tuviera un encendedor en su poder y que su fin era prenderla fuego.

Evitó un "resultado letal"

De las pruebas reunidas, según la justicia, quedó probada la existencia del encendedor y la acción intimidatoria del hombre, así como que fue la víctima la que logró interrumpir el acto y de esa manera evitar "un resultado lesivo letal".

Se tuvo en cuenta, en principio, el relato de la víctima, quien confirmó que su expareja "...la sujetó fuertemente del brazo y la cabeza y la roció con un líquido con fuerte olor a nafta", y el acta de inspección ocular, en la cual consta el secuestro de una botella plástica con restos de nafta en su interior.

Por otro lado, el informe médico sobre las lesiones de la chica daba cuenta de olor a combustible en su piel.

Una vecina, a su vez, dijo que pudo escuchar la discusión, los insultos del hombre a la mujer y la amenaza de que la iba a matar y prender fuego. Agregó que cuando la víctima logró zafar y llegar hasta su casa "...tenía la cara llena de sangre y sus cabellos y ropas mojadas con un fuerte olor a combustible".

"Entiendo suficientemente acreditado que el imputado golpeó a la víctima, la roció con combustible y que efectivamente tenía un encendedor con el que hacía chispas cerca suyo, mientras le refería que la iba a matar prendiéndola fuego, siendo interrumpido su accionar por los actos de la damnificada, quien logró escapar de su agresor y dar aviso a su vecina", opinaron los camaristas para luego confirmar la prisión preventiva de J.A.R.

Callejero

Eduardo Vázquez, exbaterista del grupo Callejeros, purga una pena de prisión perpetua por el femicidio de su exmujer, Wanda Taddei. El hecho se registró en febrero de 2010. La chica murió por las quemaduras sufridas luego de ser rociada con combustible y prendida fuego.

Fuente: La Nueva