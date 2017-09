Importante búsqueda laboral. Para tener en cuenta.

Se está publicitando en LU 24 un aviso de búsqueda de personal, que entendemos es interesante que se difunda como noticia. Hoy no es fácil conseguir trabajo, por ello lo reproducimos.

Te estamos buscando a vos.

Para importante emprendimiento en la ciudad, seleccionamos personal.

Un chef encargado de cocina con experiencia comprobable no menor a dos años.

Dos cocineros con experiencia comprobable no menor a dos años

Dos ayudantes de cocina. Deben ser personas pro activas, responsables y de buen trato hacia los demás: empleados y clientes.

Una cajera. Debe ser una persona pro activa, responsable y de buen trato a empleados y clientes.

Un asistente administrativo. Tareas a efectuar: gastos contemplados en presupuesto. Confeccionar nómina y seguros sociales de los empleados. Tramitación de altas y bajas del personal por accidente o enfermedad y otras tareas administrativas.

Un personal de limpieza. Debe ser una persona activa, responsable y de buen trato hacia los empleados.

Enviar curriculum vitae con foto y remuneración pretendida a:

[email protected]