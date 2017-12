Importante espectáculo de tango en la Sarmiento, con bailarines de primer nivel

Este sábado 9 se presentarán en la Biblioteca Sarmiento, los sub campeones mundiales de tango escenario, Yanina Muzyka y Emanuel Casal.

El espectáculo se desarrollará en el marco de una cena-baile que comenzará a las 22 horas.

Así lo aseguraron los bailarines de tango María Over y Walter Salvatierra, quienes mencionaron que estos destacados bailarines llegan por segunda vez a la ciudad lo cual consideraron que “no es fácil, ante las importantes giras que realizan este tipo de artistas en el exterior”.

“Estaremos festejando el Día Nacional del Tango como hacemos todos los años. Estamos ansiosos pero felices. Es un esfuerzo, pero vale la pena”, agregó Over.

La entrada, tendrá un valor de 250 pesos y para quienes deseen asistir a partir de las 0 horas abonarán solo 150 pesos.