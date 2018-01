Impulsan master plan para el desarrollo de nuevos barrios en Dunamar

El responsable de Balneario Dunamar S.A., Alejandro Burgauer, habló con LU 24 sobre la planificación de nuevos barrios en el oeste de Dunamar, un proyecto que ya lleva casi 7 años y que espera ser aprobado por el Concejo Deliberante de Tres Arroyos.

“Son 240 hectáreas que vamos a utilizar para esta ampliación urbana, esto no quiere decir que vamos a subdividir todo, sino que de acá en más va a quedar establecido cómo va hacer el crecimiento hacia el oeste. Es decir, todo lo que se haga para el oeste de Claromecó, para el lado de Reta va a quedar de alguna forma establecido en un master plan que esta presentado en el Concejo Deliberante”, explicó y agregó: “El expediente ingresó al Concejo en el 2016 y fue evaluado por las distintas comisiones. Yo supongo que este año finalmente va a quedar finiquitado este asunto, se aprobará el master plan, que no solo desde el punto de vista urbano es una movida para lo que es Claromecó, también prevé una expansión del área de playas hacia el oeste, nuevas bajadas para desconcentrar lo que es actualmente la playa de Dunamar que es relativamente chica”.

Sobre el master plan dijo que “incluye una cantidad de 10 etapas, estamos con la primer etapa que incluye los barrios Altos de Dunamar, El Bosque y estamos contemplando el nuevo acceso a la playa. Hay que darle al turista la posibilidad de que si quiere bajar a la playa de Dunamar no este encima uno del otro, Claromecó es elegido por la gente por la tranquilidad y la única forma de lograrlo es con la ampliación de la playa de Dunamar hacia el oeste. Es un tema que va llevar su tiempo y su polémica, posiciones de todo tipo”.

Finalmente indicó que “esta planificación va a llevar por lo menos 20 o 30 años hasta que se materialice, se hará de a etapas chicas. Queremos para Dunamar un crecimiento ordenado y tranquilo, porque creo que la característica del público que viene a Claromecó es de tranquila, que le gusta eso”.